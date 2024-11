Iker Jiménez reflexiona tras lo ocurrido en la DANA: "Pido disculpas, pequé de indignado, intentaré desconfiar de todas las fuentes y dar información certera"

Ha pasado más de una semana desde que la DANA provocó la tragedia y la situación en la Comunidad Valenciana aún es crítica. Después de haber comprobado en primera persona el horror que se vive en el epicentro de la catástrofe, Iker Jiménez ha lanzado una nueva reflexión desde el plató de 'Horizonte'.

"Ha sido una situación tan caótica... Lo primero, nuestro respeto. Íbamos a hacer un minuto de silencio, pero ha habido tantos acontecimientos que sé que ustedes quieren que nosotros nos expliquemos. Con honestidad y el corazón en la mano y errores y virtudes, les hablo", ha comenzado.

"En esta cadena de errores, reflexionando, el caos que existe que existe allí no lo pueden entender si no están allí. En ese caos hemos hecho cosas buenas, hemos intentado ayudar a todo el mundo y hemos cometido errores", ha continuado adelantando que iba a analizar todos estos fallos.

Iker Jiménez, sobre el vídeo viral de Rubén Gisbert

Ha sido entonces cuando ha comenzado a enumerarlos: "El primero de todos, de enorme viralidad. Me tuvieron que agarrar porque quería matar a Rubén Gisbert. No es colaboador ni es de este equipo. Estaba haciendo un gran trabajo, y eso no se lo quita nadie. Y además sé que no hay ninguna maldad. Otra cosa es el caos. Un vídeo bastante impropio de esta situación".

"Yo soy responsable de todo esto, y soy responsable de hasta la última persona que entra aquí. No voy a escudarme, no he sido cobarde en mi vida. Yo asumo lo que pasó. Rubén Gisbert es abogado, no es de mi equipo, sin embargo conectamos con él y ha estado aquí de invitado. Llevaba cuatro o cinco días de barro hasta arriba y gastándose su dinero. Intentó ayudar a todo el mundo y eso no lo va a quitar ningún vídeo. Viendo el vídeo yo quería matarlo. Rubén Gisbert es de Catarroja, ha perdido amigos en esta tragedia, estaba en un caos psíquico", ha explicado.

El presentador ha asegurado que cuando lo vio, no se lo podía creer: "Pensé qué cojo*** hacía uno de mi equipo manchándose los pantalones con barro. Mi equipo habitual, mi equipo de verdad, sabe que si me hacen eso, los mato con mis propias manos. Yo he tenido a rajatabla en 20 años no inventarme nada. No puedo fulminar a nadie porque no es de mi equipo, sí le puedo felicitar por el trabajo bien hecho".

Su tweet sobre el parking de Bonaire

A lo largo de su reflexión, Iker Jiménez ha querido también hacer referencia al tweet que escribió sobre el parking del centro comercial de Bonaire: "Nunca me he alegrado tanto de que mis fuentes fallen. Que no les digan que yo he dicho que ha habido 700 muertos. Revisen la grabación. Aquí se habla de la capacidad de 700 vehículos dentro del parking. Los periodistas nunca podemos decir las fuentes, pero les aseguro que no era 'Perico el de los Palotes'. Nos fiamos".