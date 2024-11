Iker Jiménez, tras presenciar la catástrofe en Valencia: "Estamos ante una negligencia histórica"

Iker Jiménez: "Los políticos se tiran la piedra unos a otros, especulan, se culpan, se justifican, se protegen y el pueblo se ahoga"

"No avisaron y luego no actuaron", reflexionaba el presentador tras haber estado en la zona cero

Iker Jiménez, muy emocionado desde el epicentro de la tragedia en Valencia: "Nunca he visto nada parecido"

Ante la crítica situación que vive la Comunidad Valenciana tras el paso de la DANA y que Iker Jiménez pudiera ver en primera persona el horror que viven miles de personas en el epicentro de la catástrofe, reflexionaba desde el plató de 'Horizonte' sobre todo lo vivido allí y todo lo que está pasando.

"Los políticos se tiran la piedra unos a otros, especulan, se culpan, se justifican, se protegen y el pueblo se ahoga. Estamos ante una negligencia histórica, de todos. No avisaron y luego no actuaron", comenzaba diciendo Iker Jiménez desde el plató en este especial de 'Horizonte' y continuaba reflexionando: "Llevo toda mi vida buscando los misterios y quién me iba a decir que a 8 kilómetros de Valencia iba a entrar en la dimensión oscura..."

El presentador hacía referencia a los gritos desesperados que los vecinos gritaban desde los balcones mientras las cámaras de 'Horizonte' recorrían estas calles mientras pedían ayuda: "Hubo un momento que fue la rebelión de los balcones. Supuestamente no podía llegar nadie allí, en la más absoluta oscuridad y silencio que he sentido en mi vida. Yo mismo no era consciente, como tantos, de lo que estaba pasando".

"Nuestra responsabilidad es grande para contarles lo que no se contaba. Me escribieron Quique Sánchez Flores y Miguel Tendillo, valencianistas y me dicen: 'hasta que no vimos esa oscuridad y esos gritos no sabíamos lo que pasaba a 8 kilómetros de mi casa".

"Hay que hablar de la ayuda que hay que dar. Con Ángel Gaitán hemos recaudado 600.000 euros, llevamos 100 camiones mañana, volvemos a la zona cero mañana", explicaba Iker Jiménez y, es que, aseguraba que lo que pudo presenciar en esta zona es algo que no ha visto nunca.

Iker Jiménez se trasladaba hasta el epicentro de la catástrofe

Nuestro presentador, el pasado jueves ante las cámaras de 'Horizonte' podía vivir in situ de lo que están teniendo que vivir miles de personas en la zona cero tras el paso de la DANA, donde falta electricidad, comida, agua y muchas de las necesidades básicas para la vida.