El alcalde de Algemesí denuncia que la Delegación de Gobierno quedó en avisarle de la DANA: ''Sigo esperando la llamada''

Son muchos los alcaldes que se han visto afectados por la falta de organización y descoordinación en cuanto a la gestión de la DANA se refiere. Uno de ellos es el alcalde de Algemesí, José Javier Sanchís , quien ha entrado en directo en 'Todo es mentira' para denunciar que la Delegación de Gobierno quedó en avisarle sobre la DANA, pero revela que no recibió ninguna llamada.

Sanchís denuncia que no se le avisó de lo que iba a pasar: ''Recibí una llamada de Delegación de Gobierno donde se me indica que están pendientes del caudal del río. Pregunto expresamente si tengo que preocuparme y si tengo que avisar a la población y la respuesta que recibo es 'Espera un poco, todavía no, vamos a reunirnos y a evaluar y cuando acabemos te diremos como quedamos', a fecha de hoy sigo esperando''.