Un vecino de Llanes (Asturias): “Me dispararon con una escopeta, pero no pueden hacer nada”

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Más de 50 vecinos y Lucio Garriles, alcalde de la localidad de Llanes (Asturias), han conectado en directo en ‘En boca de todos’ para denunciar el miedo que viven a diario debido a las amenazas y agresiones de unos vecinos conflictivos que tienen atemorizados al pueblo.

Margarita, Pablo y Lucío, el alcalde de pueblo, han hablado en representación de los más de 50 vecinos allí presentes para denunciar públicamente el temor que se ha apoderado del pueblo y mostrar su presentimiento de que algo más grave va a suceder. Denuncian la actitud violenta de unos vecinos que viven en una vivienda social.

Margarita, una de las vecinas, nos ha explicado cómo es su calvario diario: “Amenazas de muerte, insultos, con él tuvo un juicio porque al estar limpiando y me empujó por las escaleras… Puede que tengas una patrulla en la puerta 24 horas del día porque te amenazan de muerte”. Los vecinos hablan de una convivencia insoportable: “No se puede convivir, son golpes, gritos…” e incluso, Pablo asegura que le han disparado: “Me dispararon con una escopeta, pero como no lo puedes demostrar, no se puede hacer nada”.

Han explicado que tienen mucho miedo y que no se trata de una familia de okupas, pero que han provocado que otros okupas lleguen al pueblo: “Tenemos mucho miedo… La semana pasada la lío en el pueblo en varios bares, fue detenido, pero ya está en libertad… Entraron en la vivienda por emergencia social, no son okupas… Un familiar de ellos son okupas…”.

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Se han puesto en contacto con los servicios sociales, pero aseguran que no pueden hacer nada y que tienen que esperar a que finalice su contrato: “Le echan la culpa al Principado y que no pueden hacer nada… Vivimos una tortura diaria, día y noche”. Lucio Garriles, alcalde de la localidad, ha explicado que se trata de: “Una persona muy violenta que está causando el caos y ha roto la paz social.” y que desde el Ayuntamiento se han hecho las gestiones necesarias, pero que el procedimiento es lento que no está en sus manos.

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