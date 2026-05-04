La mortalidad por síndrome pulmonar puede llegar al 50% mientras que por fiebre hemorrágica llega al 12%.

El periodo de incubación es de dos a tres semanas, así que puede que todavía salgan más casos.

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La Organización Mundial de la Salud (OMS) alertaba este domingo de la muerte de tres personas tras contraer el hantavirus, una infección respiratoria, en el crucero de lujo 'MV Hondius', que partió del puerto argentino de Ushuaia y se dirigía a Cabo Verde, con destino final Canarias. "La OMS está al tanto y está dando apoyo tras un incidente de salud pública en un buque de crucero en el océano Atlántico. Hasta la fecha se ha confirmado en laboratorio un caso de infección por hantavirus y hay cinco casos sospechosos más", ha explicado la OMS en un comunicado.

De los seis individuos afectados, tres han fallecido y uno se encuentra ingresado en una unidad de cuidados intensivos en Sudáfrica, ha indicado el organismo internacional. La OMS destaca que hay "investigaciones detalladas en marcha", así como nuevos análisis de laboratorio e investigaciones epidemiológicas. "Se está prestando atención médica a los pasajeros y la tripulación", ha añadido. Asimismo se trabaja en la secuenciación del virus y recuerda que estas infecciones por hantavirus "están típicamente vinculadas a exposición ambiental" en forma de contacto con "orina o heces de roedores infectados".

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"Aunque es raro, el hantavirus puede contagiarse entre personas y puede provocar graves afecciones respiratorias que requieren de monitorización, apoyo y respuesta al paciente", ha explicado la OMS.

El organismo trabaja ya para coordinar a los países miembros afectados y a los responsables del barco para la evacuación médica de los dos pasajeros que han mostrado síntomas. También está realizando una evaluación del riesgo sanitario y apoyando al resto del pasaje. "Hemos informado a nuestros Puntos Focales Nacionales conforme a la Normativa Sanitaria Internacional y se emitirá un Aviso de Brote de Enfermedad", concluye el comunicado de la OMS.

"La mortalidad por síndrome pulmonar puede llegar al 50% mientras que por fiebre hemorrágica llega al 12%. El periodo de incubación es de dos a tres semanas, así que puede que todavía salgan más casos", señala Álex Almuedo, del Hospital Clinic ISGlobal. El hantaviris se puede contagiar con ratones o topillos, "oliendo sus heces u orines". Y como señala Almuedo, los que han venido de Latinoamérica sí han provocado el contagio entre humanos, aunque no sea lo más común. Una vez se han producido contagios estar en un sitio cerrado como un crucero, "puede provocar más falicidad para que se extienda".

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En Canarias piden tranquilidad

El portavoz del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello, ha pedido que haya tranquilidad respecto al crucero de lujo 'MV Hondius', que partió de Ushuaia (Argentina) y se dirigía a Cabo Verde aunque con destino final Canarias, en el que fallecieron tres personas cuando navegaban por aguas internacionales tras contraer el hantavirus. Así lo ha dicho en respuesta a las preguntas de los periodistas durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno que presidió este lunes el vicepresidente, Manuel Domínguez.

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En este sentido, Cabello comentó que las noticias de las que dispone el Ejecutivo es que el crucero, antes de llegar a las islas Canarias, se dirigía a Cabo Verde. Cuestionado sobre si el crucero tiene posibilidad de que acabe atracando en el archipiélago, recordó que se está hablando de un hecho que ha ocurrido en aguas internacionales y que, por lo tanto, no le corresponde al Gobierno regional ese tipo de decisiones. No obstante, el portavoz quiso trasladar "una relativa tranquilidad en la medida en la que [el problema] está detectado y se trabaja con total garantías".