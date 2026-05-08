El experto confirma que la enfermera holandesa ha dado negativo en hantavirus

El hantavirus es un virus conocido: el año pasado hubo 226 casos en toda América

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Antonio López Guerrero, virólogo, ha conectado en directo en ‘En boca de todos’ para responder ante todas las dudas sobre la actuación de la cepa ‘Andes’ de hantavirus encontrada a bordo del crucero de lujo, los protocolos establecidos por el ministerio de Sanidad y los tiempos de cuarentena.

“Es un virus zoonótico, se transmite a través de los ratones de cola larga que los están buscando en Argentina… Esta cepa sí puede transmitir entre personas, pero el virus va mutando y cambiando, pero esto puede que, en siglos o décadas, el virus muta para adaptarse a sus hospedajes”, ha asegurado el experto virólogo antes de volver a recalcara que el contagio no es sencillo: “Requiere un contacto estrecho y prolongado”.

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Antonio López Guerrero ha querido lanzar un mensaje tranquilizador confirmando que se había descartado que la azafata holandesa estuviera infectada con hantavirus. Además, ha puntualizado sobre la teoría del microbiólogo Antonio Palacios sobre el contagio máximo por hantavirus de un cumpleaños en 2018: “Puede existir alta carga viral en un paciente y se le puede supertransmisor, superinfecioso”.

Incluso, ha explicado que los infectados por hantavirus en el crucero podrían haberse contagiado a la vez al coincidir en algún lugar cerrado durante sus excursiones por la zona sur de Argentina: “Se puede dar la circunstancia de que todos se hayan infectado en la misma fuente… Ha explicado que es algo posible que sucediera en sus excursiones en la zona de la Patagonia”.

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Asegurando que en biología y ciencia no hay nada seguro al 100%, el virólogo insiste en que el contagio tiene que ser estrecho y prolongado: “No, se contagia por aire si hay pulverizado de ratones infectados. Si hay resto de orina o heces de ratón pulverizados… Por aire, sí hay una conversación de largo tiempo. Que puede ir cambiado, puede ir cambiado, todos lo virus van cambiando… La razón de existir de los virus es adaptarse a nuevos hospedadores y nosotros somos un nuevo hospedador para esta cepa ‘Andes’…”.

Respecto a los tiempos de cuarentena, López Guerrero ha exclamado que era una gran pregunta: “Durante la fase asintomática no se es transmisor. A la semana o dos semanas ya puede dar positivo en PCR… ¿Dónde hay que considerar que empieza la cuarentena? Si cuando lleguen allí dan negativo en PCR y en serología, todo apunta que no han entrado en contacto con el virus…”.

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Ante el miedo de los trabajadores que pueden estar en contacto con los pasajeros del barco, ha lanzado un mensaje tranquilizador: “Riesgo absolutamente cero, pero con todas las medidas de precaución que se están tomando, no tienen ningún riesgo”.

Un vertedero, la posible zona cero de contagio del hantavirus

Repleto de basura y al sur de Ushuaia, así es el vertedero que la pareja de neerlandeses fallecidos por hantavirus visitaron en su última excursión antes de regresar al crucero de lujo y fallecer. Un vertedero en el que existen los llamados ratones de cola larga, portadores de la cepa ‘Andes’ de hantavirus y al que los fallecidos fueron a avistar aves.

¿Dónde podría haber llegado el hantavirus? El mapa de posibles contagios

En menos de un mes hemos pasado de 8 casos localizados a un mapa de posibles contagios que cada vez se hace más grande. Estamos ante un virus con un proceso de incubación de hasta seis semanas por lo que podrían seguir apareciendo nuevos casos.

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