Beatriz Benayas 07 MAY 2026 - 21:52h.

El hantavirus es un virus conocido por los epidemiólogos aunque su baja frecuencia y transmisión ha hecho que muchos lo estén descubriendo ahora

El crucero del Hantavirus llegará el domingo al puerto de Granadilla: 800.000 metros cuadrados sin turistas y con sus trabajadores en pie de guerra

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El hantavirus es un virus conocido por los epidemiólogos aunque su baja frecuencia y transmisión ha hecho que muchos lo estén descubriendo ahora. Hace medio siglo, en los años 70, se detectó y aisló por primera vez ese virus en el río Hanta de Corea del Sur, de ahí su nombre, Hantavirus.

Desde entonces, se han registrado varios brotes a lo largo de los años en Asia, África y sobre todo, en América, donde en los 90 se descubrió la cepa de los Andes, transmisible entre humanos.

El último, el año pasado con 229 contagios repartidos así por toda América con Argentina precisamente como el país más afectado con 66 de esos casos seguido de Bolivia y Chile.

Eso el año pasado. En lo que llevamos de éste, ya se han reportado otros 42 casos en Argentina. La tasa de letalidad desde entonces ha sido del 26% aunque hay países como Argentina donde roza el 40%.