Beatriz Benayas 04 MAY 2026 - 21:02h.

Una start up española propone viajar más cómodos en el mismo espacio con asientos en dos alturas diferentes para dos experiencias diferentes para el pasajero.

Lo que empezó como proyecto universitario, lleva cinco generaciones de prototipos y ya llama la atención de gigantes como Airbus.

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Ante la incertidumbre internacional, el petróleo no para de subir. Algo que golpea a las aerolíneas en un momento con récord de pasajeros. Las cancelaciones y reprogramaciones de vuelos por el riesgo de escasez de combustible llegan en un momento en el que viajamos más que nunca en la Historia.Tras el bajón de la pandemia, el sector había cogido fuerza y superado los 5.000 millones de viajeros anuales por aire en el mundo y los 10.000 millones de viajes si contamos las escalas. Los viajeros se han multiplicado por 15 y las frecuencias por 8.

Esa movilidad masiva ha llevado a las aerolíneas a ir apretándonos en los aviones. El ancho de los asientos ha menguado para que quepan más plazas: de 120 a 160 pasajeros por avión.

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En mitad de esa tendencia al hacinamiento, una start up española propone viajar más cómodos en el mismo espacio con asientos en dos alturas diferentes para dos experiencias diferentes para el pasajero. Alejandro Núñez, CEO de la Start Up Chaise Longue. El de la parte de arriba da espacio a las piernas y permite llevar el equipaje, debajo, contigo. En la otra experiencia se puede tener un reciclando con piernas estiradas, ahora imposible. Y si no te gusta ninguna de las dos opciones, los laterales del avión tienen los asientos de siempre.

Una propuesta que está captando la atención de varias aerolíneas.

Las claves son ajustar medidas, echar un poco de imaginación y estar dispuesto a revolucionar el concepto de cabina. Tres simples pasos que pueden cambiar la forma en la que viajamos y mucho. La idea está pensada para aviones de larga distancia y para pasillos centrales. Para hacerlo realidad, quitan la parte superior del equipaje. Con los creadores ha estado Lucía Manchón.

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Sobre el plano, estamos ante lo que podría ser el futuro de la aviación made in Spain. Y a falta de un avión a escala real aquí y ahora, se puede ver en realidad virtual.

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Lo que empezó como proyecto universitario, lleva cinco generaciones de prototipos y ya llama la atención de gigantes como Airbus. Por ahora, en el sur de Madrid producen muestras. Pero sigue siendo un camino difícil. Los materiales aeronáticos son un inconveniente. "No tenemos acceso a estos recursos todavía, así que hacemos muestras con madera, con algunas partes de metal y otras de aviación". Por el mismo precio, buscan más espacio. Buscan pasar al siguiente nivel de confort. Y a fe que su proyecto tiene buena pinta.