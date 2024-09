“Si uno pone en la sartén los ingredientes pero no la calienta, no obtiene el guiso y aquí es igual. Los patógenos no van a circular si el medio ambiente no tiene una temperatura adecuada para que prosperen”, indica el experto. En ese ‘guiso’ ya estamos viendo las primeras muertes por Crimea-Congo, un aumento importante en las del Virus del Nilo y más brotes de gripe aviar y la viruela del mono. Aunque no todas preocupan igual a los expertos.