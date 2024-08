La OMS declara la emergencia sanitaria internacional por el brote de viruela del mono

Este 14 de agosto se han reunido 16 expertos del Comité de Emergencia para analizar esta situación. Tedros Adhanom Ghebreyesus, director de la OMS, señaló: “Hoy, el comité de emergencia me confirmó y me avisó que, en su opinión, la situación constituye una emergencia pública de preocupación internacional. He aceptado ese consejo”.