Lidia Camón 12 MAY 2026 - 15:51h.

Hay dos vacunas en desarrollo, una de ARNm, que ensaya Moderna todavía en animales y otra de ADN, que ensaya el ejército de Estados Unidos

El brote de hantavirus, en directo| Italia aísla a un joven de 25 años con síntomas del virus

Compartir







Aunque la mayoría de los pasajeros del barco del hantavirus son asintomáticos, podrían empezar a tener síntomas en cualquier momento. De un momento para otro, así es este virus. Por eso vamos a recordar cuáles son los síntomas más comunes. En un primer momento es como una gripe: fiebre alta, dolor de cabeza, dolores musculares, náuseas, dolor abdominal y dolor de espalda. Estos síntomas suelen durar de 3 a 7 días, y a partir de ahí evoluciona hasta que empiezan los problemas para respirar que derivan del síndrome cardiopulmonarcaracterístico de esta cepa.

De momento no hay una vacuna eficaz contra el hantavirus. Es una enfermedad que conocen bien los científicos, pero a la que se destinan pocos recursos. Como hay pocos casos en el mundo, los contagios son raros y desperdigados, no es atractivo comercialmente para las farmaceúticas", destaca Salvador Peiró, investigador de FISABIO.

PUEDE INTERESARTE Confirman el positivo del español sospechoso de tener hantavirus, que presenta fiebre y síntomas respiratorios

Al ser muy poco transmisible, hay muy pocos casos en el mundo. Hay vacunas y tratamientos en desarrollo desde hace décadas, pero avanzan muy lentamente o están parados, por falta de financiación. No es un virus rentable, no ha sido una prioridad.

María del Mar Tomás, portavoz de SEIMC, reconoce que hay "pocos pacientes para este tipo de ensayos".

No obstante, hace décadas que se investigan tratamientos y vacunas para el hantavirus, pero casi no hay ensayos con humanos y falta financiación. El hantavirus no es muy transmisible y hay pocos casos y el dinero no es el único problema. Al haber muy pocos casos, y dispersos, en el mundo, no es fácil reunir un grupo grande de voluntarios ni elegir una zona específica para los ensayos. señalan los expertos consultados por Noticias Cuatro.

PUEDE INTERESARTE Los ingresos por zoonosis se triplican en España en 15 años: el riesgo de contagio por animales vuelve a nuestro día a día

El ejército de Estados Unidos ensaya una vacuna desde los años 80 y Moderna, otra

Si bien, hay dos vacunas en desarrollo, una de ARNm, como las de la covid, que ensaya Moderna todavía en animales, "es una vacuna pantavirus para todos", y otra de ADN, que ensaya el ejército de Estados Unidos desde los años 80, "que son grupo de riesgo". En esta han visto que genera anticuerpos neutralizantes, pero aun quedan ensayos por delante. La investiga el ejército porque los militares son grupo de riesgo.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Noticias Cuatro

Por el momento, el tratamiento más avanzado es un anticuerpo monoclonal ensayado con éxito en animales, que podría cambiar el pronóstico de la enfermedad. Esta crisis podría dar un impulso a todo y ser una oportunidad única para ampliar el escaso arsenal que tenemos contra este virus.