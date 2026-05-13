La señal de alerta del hantavirus: la tos seca anticipa la fase más crítica

El síndrome cardiopulmonar por hantavirus es la enfermedad que provoca la cepa andina de este virus: afecta a pulmones y corazón.

La fase crítica de la enfermedad aparece de forma súbita y la tos seca es un síntoma que anticipa la fase más aguda

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El síndrome cardiopulmonar por hantavirus es la enfermedad que provoca la cepa andina de este virus, que afecta a pulmones y corazón. Los primeros síntomas se parecen a la gripe: fiebre, dolor muscular, pero hay una señal de alarma. La tos seca, señala el inmunólogo Alfredo Corell. Esa tos indica que el virus ya está en los pulmones. Desde ahí, la enfermedad puede empeorar muy rápido, pero es que el virus ya llevaba varios días en el organismo.

La fase crítica de la enfermedad aparece de forma súbita hasta una semana después. El pulmón puede estar inundado en horas y ya se necesita la UCI en la que no hay un tratamiento específico para este virus, así que lo único que se puede hacer es un tratamiento de soporte.

Superar esa fase aguda dependerá de muchos factores, porque cada organismo responde de forma distinta. Lo que sí se sabe es que la letalidad es muy alta, de entre el 30 y el 40%. De momento, la edad media de los fallecidos en este brote es de 73 años.