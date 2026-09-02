El impacto de la regularización extraordinaria de inmigrantes en el paro y la creación de empleo en agosto

Cristina Montalvo 02 SEP 2026 - 16:43h.

El número de personas sin empleo registradas en las Oficinas del Servicio Públicos de Empleo Estatal (SEPE), al finalizar el mes de agosto, ha aumentado en 44.419 personas

Este año se destruyeron cerca de 163.000 empleos cuando en los años anteriores se rozaron los 200.000.

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La regularización extraordinaria de inmigrantes ha moderado este año la destrucción de empleo que normalmente deja el mes de agosto.

La tendencia del mes de agosto es que agosto es un mes muy condicionado por la estacionalidad, por el fin de la temporada alta turística y por las bajas en educación, pero esta vez está matizado por ese aumento de las afiliaciones de extranjeros vinculadas a la regularización extraordinaria.

Este año se destruyeron cerca de 163.000 empleos cuando en los años anteriores se rozaron los 200.000. El proceso de regularización se realizó en primavera, pero los efectos en el mercado laboral y en las estadísticas se están reflejando ahora. Una muestra es que históricamente el empleo de los extranjeros también cae en agosto, este año en vez de caer se ha incrementado en casi 40.000 afiliados.

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Si miramos los últimos doce meses se han creado casi 680.000 empleos. Es una cifra muy elevada y además se está acelerando el ritmo de crecimiento. El 71% de esas nuevas afiliaciones del último año corresponde a trabajadores extranjeros. El Gobierno ha dicho hoy que a 31 de agosto con el proceso de regularización se han dado de alta casi 338.000 afiliados extranjeros, casi la mitad proceden de Colombia y Venezuela.

Aumenta el desempleo por los regularizados apuntados al paro

La otra cara es que el desempleo, que siempre crece en agosto, lo ha hecho el doble que los últimos años. El número de personas sin empleo registradas en las Oficinas del Servicio Públicos de Empleo Estatal (SEPE), al finalizar el mes de agosto, ha aumentado en 44.419 personas en relación con el mes anterior (1,92%).

Un aumento condicionado por esas personas que tras la regularización se han inscrito en los servicios públicos de empleo. El paro cerró el mes en los 2.356.000 personas, es la cifra más baja para un agosto desde 2007.

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El paro por sectores económicos

Por sectores económicos con respecto al mes de julio, el paro registrado baja en Agricultura en 912 personas (-1,30%). Aumenta en los sectores de Servicios en 28.563 personas (1,71%), en Construcción en 4.669 personas (2,89%), Industria en 3.731 personas (2,10%) y entre el colectivo Sin Empleo Anterior aumenta en 8.368 personas (3,56%).

El paro por género y edad

El paro registrado femenino aumenta en 22.741 mujeres (1,63%) en relación al mes de julio y se sitúa en un total de en 1.418.757, su nivel más bajo en un mes de agosto desde 2008.

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En términos interanuales, el desempleo femenino cae en 52.974 mujeres (-3,60%) en el mes de agosto. El desempleo masculino se sitúa en 937.161 al ascender en 21.678 personas (2,37%) con respecto al mes de julio. Si lo comparamos con agosto de 2025, el paro masculino baja en 17.619 (-1,85%).

El desempleo de los jóvenes menores de 25 años se incrementa en el mes de agosto en 8.168 personas (5,12%) respecto al mes anterior. Sigue por debajo de la barrera de los 170.000.

El paro por comunidades autónomas

El paro registrado desciende en la ciudad autónoma de Ceuta en 148 personas. Aumenta en el resto de comunidades autónomas con Catalunya (14.594), Comunidad de Madrid (6.881) y Comunitat Valenciana (5.847) a la cabeza.

Nuevos contratos

El número total de contratos registrados durante el mes de agosto ha sido de 1.144.827. De ellos, 440.274 contratos de trabajo son de carácter indefinido, representan el 38,46% de todos los nuevos contratos.

Prestaciones por desempleo en julio

El total de personas beneficiarias existentes a final del mes de julio fueron 1.857.263. La cobertura del sistema de protección por desempleo durante el mes de julio de 2026 ha sido del 86,75%. La inversión media mensual por persona beneficiaria, sin incluir el subsidio agrario de Andalucía y Extremadura, en el mes de julio de 2026 ha sido de 1.159 euros lo que supone un aumento sobre el mismo mes del año anterior de 36,8 euros (3,3%). La inversión total en prestaciones en el mes de julio de 2026 ascendió a 2.115,76 millones de euros.