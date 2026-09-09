La guerra entre IAs mete miedo a los trabajadores del sector que ven un futuro incierto para la humanidad

Cristina Montalvo 09 SEP 2026 - 15:33h.

La dependencia de la economia de la IA y su crecimiento sin control provoca enfrentamientos entre empresas y dimisiones por miedo al futuro.

A pesar de toda la incertidumbre geopolítica las bolsas no han dejado de crecer a lomos de la confianza en la IA futura.

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La compañía OpenAI asegura que uno de sus modelos de inteligencia artificial (IA) ha encontrado una solución al problema de Navier-Stokes, uno de los seis problemas del milenio que permanecen sin resolver, entre sospechas de que pueden haber robado ideas de los matemáticos que trabajaban en ello. Según OpenAI, un descomunal sistema de 10.000 agentes de inteligencia artificial coordinados y su modelo GPT-6 Astra, la compañía generó en solo 88 horas una demostración analítica de 100 páginas con la solución. Pero la polémica del plagio sobrevuela el logro. Según recoge la revista científica Quanta Magazine, los recientes resultados obtenidos por equipos apoyados en inteligencia artificial -entre ellos OpenAI y otros investigadores internacionales- se han basado de forma significativa en el trabajo previo desarrollado por Luis Martínez Zoroa y Diego Córdoba, dos matemáticos españoles.

Este polémica llega junto a una creciente ola de descontento con la IA y una enorme competencia en el sector. OpenAI anunciaba ayer la resolución del problema y poco después surgían las acusaciones de plagio. Venían de un profesor universatrio que llevaba tiempo trabajando en este problema junto a otro investigador vinculado a Anthropic, el otro gran laboratorio estadounidense de Inteligencia Artificial.

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En este asunto ese invertigador estaba trabajando por su cuenta, habían utilizado herramientas de Claude y también de ChatGPT y seguíán un enfoque muy parecido al que he presentado esta compañía. De ahí las acusaciones, que abren una batalla más en la guerre que libran las dos empresas por liderar el sector.

La carrera es muy importante porque estos dos gigantes están a punto de salir a bolsa, aun sin fecha oficial ninguno, pero con el objetivo de seguir consiguiendo financiación para seguir desarrollando esta tecnología que está impulsando ahora a la economía.

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Porque la realidad es que, a pesar de toda la incertidumbre geopolítica las bolsas no han dejado de crecer y lo han hecho a lomos de las futuras valoraciones de muchas de estas empresas de IA, que hoy por hoy no son rentables. Que se cumplan o no esos pronósticos de ingresos será ser clave para los mercados financieros y para toda la economía. Es importante también que este descubrimiento, con sus posibles aplicaciones positivas, llega cuando el descontento ante la IA no deja de crecer y va desde todo lo relativo a los centros de datos a los efectos que tendrá en muchos campos.

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Esas preocupaciones las tienen también las propias empresas de IA. Sus líderes han hecho pronósticos bastante apocalípticos de las capacidades de la tecnología y ya se han producido un goteo de dimisiones de trabajadores. El último, un entrenador de agentes de IA de Anthropic, que ayer dijo que abandonaba para no participar en esta carrera sin control por crear sistemas que se automejoran a sí mismos y que pueden llegar, y de esto empezamos a ver ejemplos, a descontrolarse. Algunos lideres del sector han llegado a proponer, sin éxito, un acuerdo global para frenar el ritmo de avance de la IA por los riesgos para la humanidad.