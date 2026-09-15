Los inmigrantes tiran arena y piedras al equipo de ‘En boca de todos’ por entrevistarle en Playa Benitez: “Nos trata como cucarachas”

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La reportera de ‘En boca de todos’, Fabiola Etayo ha querido dar voz a Juan, ‘El justiciero de Ceuta’ tras conseguir que un inmigrante irregular cruzara la frontera de forma voluntaria, pero los inmigrantes irregulares instalados en Playa Benítez le han pedido que se marchara de allí porque no soportan a Juan. La tensión ha ido en aumento y han comenzado a lanzarles arena y piedras.

Cansados del trato que aseguran que reciben por parte del joven que publica su particular lucha en redes sociales, los inmigrantes se han molestado al verle dentro de sus campamentos y la tensión ha ido en aumento. Se han disculpado por haber lanzado piedras contra el equipo y Fabiola Etayo, pero el equipo de ‘En boca de todos’ ha vivido un momento de gran tensión.

Apartados de los marroquíes, Juan se ha mostrado indignado y ha denunciado que él como español no pueda ser víctima de una situación de inseguridad tal: “No tiene sentido nada, no hay seguridad, ¿Esta es la seguridad que tenemos?”. Ha denunciado la situación y que la policía no haga nada porque no les autorizan: “La policía no entra aquí, no se meten en la playa a menos que haya un altercado grave”. ‘El justiciero de Ceuta’ asegura que él intenta defender a su ciudad y que le ha llegado a costar hasta el empleo: “Me han echado de mi trabajo por esto”.

Durante la entrevista de Juan, los inmigrantes no han parado de pedir al equipo de ‘En boca de todos’ que regresara al campamento para pedirle perdón y mostrar sus motivos. Finalmente, Fabiola Etayo ha regresado para hablar con ellos y le han vuelto a dejar claro que contra ella no tenían nada, pero que no querían a Juan allí.

Mohamed, inmigrante irregular en Ceuta: “Somos seres humanos, no somos ni animales ni cucarachas”

Mohamed, unos de los inmigrantes que habla español y que ya había hablado con Fabiola en días anteriores, ha pedido la palabra para explicar los motivos que les llevaban a no querer a Juan cerca. Aseguran que entra en el campamento, graba a los chicos, las cabañas y una realidad que luego modifica con mentiras en redes sociales: “No puedes llamar cucarachas a las personas, todos somos de carne y hueso y vamos a morir”.

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Asegura que hay gente de Ceuta muy buena, pero que algunos se acercan a ellos con el corazón lleno de odio: “Vienen con odio y te tratan como a un animal”. Con mucho sufrimiento y hablando en nombre de sus compañeros, Mohamed nos ha explicado que ellos no están asaltando a nadie, que están desesperados igual que los caballas y que solo quieren una oportunidad de tener una vida mejor: “Estamos en la calle, no estamos en sus casas, no les estamos quitando la comida, estamos en la playa…”.

Además, ha insistido en que son seres humanos y que sus fuerzas están al límite: “Somos seres humanos, no somos ni animales ni cucarachas”.

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