‘En boca de todos’ entra en exclusiva en la vivienda dónde podría estar emparedado el desaparecido

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En directo y junto a Auxi y Rocío, madre y tía de Alejandro, el joven desaparecido en Ronda (Málaga) el pasado julio de 2024, Clara Murillo nos ha mostrado en exclusiva las imágenes del interior de la vivienda en la que podría haber sido emparedado y nos ha dado la última hora sobre la detención de los cuatro sospechosos.

Un tiempo después de la desaparición de Alejandro, la policía ha podido entrar en la casa en la que vivía, lo han levantado todo y han encontrado un hallazgo que los ha llevado a detener a cuatro de las personas. Nuria y Paco, las dos personas con las que convivía y llamaba “Titos” y otras dos personas con las que tenían relación de amistad.

La madre y la tía de Alejandro sabían que no era una desaparición voluntaria y parece que tenían razón. Dos años después, los agentes han podido entrar en la vivienda, en la que hemos podido entrar, en busca de pistas que los lleven al cuerpo de Alejandro porque se sospecha que podría haber sido emparedado en la misma.

‘En boca de todos’ ha podido entrar en exclusiva en la vivienda registrada. Hasta el momento no han encontrado el cuerpo de Alejandro, pero la familia pudo ver que sacaban un bate de béisbol con machas de sangre.

Auxi, la madre de Alejandro tiene la sensación de que su hijo murió hace dos años: “Un mal porrazo, pero si ha sido sin querer, ves a la comisaría o donde tengas que ir, no hagas estas cosas, no es un perro ni con los perros se hacen estas cosas… Esto se sabía desde el principio, yo les dije que le habían hecho algo… Ellos están haciendo su trabajo, un trabajo excelente en la casa de los asesinos, maldita casa…”.

Asegura que la falta de información y saber que era maltratado le hizo sentir el final desenlace: “No verlo en ningún sitio, que no saltaran las alarmas de la Interpol… Le han pegado muchas veces porque no traía dinero para mantenerlos a ellos. Ellos no trabajaban, mandaban a mi hijo a pedir…”.

Hace dos años, una de las detenidas por la muerte de Alejandro hablaba en directo en ‘En boca de todos’ asegurando que había desaparecido por problemas con el pago de un trabajo y que era algo muy raro.

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