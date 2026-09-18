Encuentran la cartera con la documentación del desaparecido en el patio de la casa en la que vivía con los detenidos

Detienen a los compañeros de piso de Alejandro, el joven de Ronda (Málaga) desaparecido en julio de 2024: podría haber sido emparedado

Compartir







A la espera de que los cuatro detenidos por la desaparición y presunto asesinato de Alejandro, el joven desaparecido en Ronda (Málaga) en julio de 2024, pasen a disposición judicial y tras saberse que la documentación del desaparecido se encontraba escondido en el patio de la vivienda, la familia de Alejandro se ha desplazado hasta las puertas del juzgado.

Auxi, la madre de Alejandro aseguró desde el primer momento que su hijo había fallecido y que las dos personas a las que él llamaba “Titos” tenían algo que ver en el asunto. Tras la detención de estos y de otras dos personas relacionadas con ellos, Auxi se ha roto en directo en ‘En boca de todos’ al escuchar a la presunta asesina de su hijo hablar hace dos años sobre qué suponía que le había hecho desaparecer.

Nuria Benítez, supuesta tía de Alejandro entraba en directo en ‘En boca de todos’ durante el verano de 2024 y aseguraba que el joven de Ronda no se había ido por su propio pie y que el pago de un trabajo podría tener algo que ver. Una versión que nada tiene que ver con lo que parece que sucedió en realidad.

Rota de dolor, la madre de Alejandro ha vuelto a hablar de los malos tratos que el matrimonio propinaba a su hijo, a otro miembro de la familia e incluso, creen que el propio hijo de los detenidos también recibía golpes.

Alejandro podría haber sido emparedado en su propia casa

Un tiempo después de la desaparición de Alejandro, la policía ha podido entrar en la casa en la que vivía, lo han levantado todo y han encontrado un hallazgo que los ha llevado a detener a cuatro de las personas. Nuria y Paco, las dos personas con las que convivía y llamaba “Titos” y otras dos personas con las que tenían relación de amistad.

Toda la actualidad, en el programa completo AQUÍ