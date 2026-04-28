Las imágenes del interior del tren Iryo accidentado en Adamuz dejan algunas cosas claras

Daniel Montero 28 ABR 2026 - 23:13h.

Hoy hemos conocido las primeras imágenes del interior del tren Iryo accidentado en Adamuz.

La CIAF, la Comisión que investiga el accidente, las ha incluido en un informe para acreditar las causas.

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Hoy hemos conocido las primeras imágenes del interior del tren Iryo accidentado en Adamuz. La CIAF, la Comisión que investiga el acccidente, las ha incluido en un informe para acreditar las causas. Con ellas se puede intentar reconstruir lo que pasó. Vemos el tren Iryo. El primero que descarrió y que sufrió graves daños en su parte trasera. Son imágenes del vagón número 6, el que rompió la vida. Se supone que es el primero que descarrilö y se ve cómo una sacudida hace que empiecen a caer las maletas.

Pero el peor momento llegó justo después. Dos segundos después en el vagón 7. Los viajeros empiezan a saltar, se caen los equipajes, la gente tiene problemas para mantenerse en sus asientos y el tren comienza a ladearse porque el tren está perdiendo ya la verticalidad y rodando fuera de la zona de la vía.

¿Y qué pasó con el vagón número ocho, el más afectado? En el vagón 1, la gente pone las manos en el cabecero porque el vagón está frenando de forma repentina.

En el vagón 8 lo que señalan los investigadores son esquirlas de las ruedas que ya no van por los vagones. Este es el coche que volcó y se llevó gran parte del impacto.

La conclusión del informe es que no hubo ningún mal funcionamiento de los trenes. Así que la rotura de la vía es la principal hipótesis.