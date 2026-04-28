El mercado del alquiler en España: Más usado, más caro, más compartido y a edades más altas

Beatriz Benayas 28 ABR 2026 - 23:01h.

Para comprar, hay que poder ahorrar y los precios y sueldos actuales no se lo permiten a cualquiera

Actualmente hay más de cuatro millones de familias que viven de alquiler, parte de ellas porque no pueden comprar.

Compartir







La derogación del decreto de la regulación de alquileres sucede en un contexto en el que cada vez hay más familias de alquiler en España, que ya no es "tan país de propietarios" como antes. Para comprar, hay que poder ahorrar y los precios y sueldos actuales no se lo permiten a cualquiera. Actualmente hay más de cuatro millones de familias que viven de alquiler, parte de ellas porque no pueden comprar.

El alquiler era cosa de jóvenes pero cada vez lo es de más mayores. Aumenta en todas las franjas de edad. Si hace dos décadas, cuatro de cada diez jóvenes vivían de alquiler, ahora lo hacen más de la mitad. Los inquilinos que rondan los 40 han subido del 19 al 37% y los de 50-60, se han casi duplicado.

Esto a pesar de que también el precio del alquiler se ha duplicado en solo una década mientras que los salarios han crecido mucho menos, un 26%. La brecha entre lo que se gana y lo que se paga cada vez es mayor y esto está derivando, también en más inquilinos que comparten piso porque solos no pueden. La oferta de habitaciones ha aumentado un 19% en un año.

Más alquiler, más caro, y más compartido a edades más altas. Así está cambiando la forma de vivir o sobrevivir, en España,