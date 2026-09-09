Barcelona toma medidas para frenar el uso de los padres del abono transporte de sus hijos: las sanciones

El Transporte Metropolitano de Barcelona toma medidas para evitar el fraude en el uso de la T16

La realidad es que la tarjeta es nominativa, en cada una de ellas hay un nombre, el del usuario, pero aun así se han detectado fraudes

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El Transporte Metropolitano de Barcelona toma medidas para evitar el fraude en el uso de la T16. Ahora, si un padre usa la tarjeta transporte de su hijo y le pillan, la sanción será para el niño. No podrá viajar gratis durante al menos tres años. Hay miles de casos, informa Lorelei Esteban. De hecho, anada menos que 4.000 tarjetas fueron sancionadas por usarse de manera fraudulenta.

La realidad es que la tarjeta es nominativa, en cada una de ellas hay un nombre, el del usuario, pero aun así se han detectado fraudes así que se han tenido que tomar medidas al respecto. Aquí no vale decir eso de me he confundido de tarjeta. Al final, coger la tarjeta del menor va a salir más caro que pagar el billete. La T16 es personal e intransferible. "Si es del niño, no puedes usarla". Ya lo saben.