Escuchar música todos los días: el curioso efecto que puede tener en el estado de ánimo

Marta Egea 17 ABR 2026 - 08:01h.

Escuchar música a diario no es solo un hábito de ocio sino que puede influir directamente en el estado de ánimo y en el funcionamiento del cerebro

El poder de la luz natural: cómo afecta tu estado de ánimo y productividad

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Hay personas que no conciben un solo día sin música. Suena al despertarse, acompaña durante los trayectos, llena los momentos de trabajo y tiene el poder de convertirse en refugio al final de la jornada. Lo que durante años se ha considerado simplemente como una preferencia personal, está empezando a analizarse desde otro punto de vista.

Cada vez más investigaciones coinciden en que escuchar música de manera habitual no es un gesto sin más. Al contrario, puede tener influencia en cómo nos sentimos, cómo pensamos e incluso en cómo funciona nuestro cerebro. La clave está en que la música no es solo un sonido: es una experiencia que activa múltiples áreas cerebrales al mismo tiempo y que tiene la capacidad de modificar nuestro estado emocional casi de forma inmediata.

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¿Qué pasa en el cerebro al escuchar música?

Cuando escuchamos música, el cerebro no se limita a procesar sonidos de forma pasiva. En realidad, se activa una compleja red que involucra áreas relacionadas con la emoción, la memoria, el lenguaje, el movimiento e incluso la anticipación. Esto explica por qué una canción no solo se oye, sino que se siente y, en la mayoría de los casos, se recuerda.

El cerebro interpreta la música como una experiencia completa: reconoce patrones, preside cambios en la melodía y reacciona emocionalmente a ellos, lo que va a generar una respuesta mucho más rica que la de otros estímulos cotidianos.

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Además, escuchar música puede activar el sistema de recompensa del cerebro liberando neurotransmisores como la dopamina, asociados al placer y la motivación. Este proceso es parecido al que se produce con otras experiencias gratificantes como puede ser comer o socializar. Esto ayuda a entender por qué ciertas canciones generan una sensación de bienestar tan inmediata.

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A esto se suma la conexión con la memoria: la música tiene una capacidad única para evocar recuerdos y emociones pasadas, ya que activa simultáneamente regiones como el hipocampo y la amígdala. Por eso, escuchar música no es solo una actividad de ocio, sino una experiencia que involucra múltiples funciones cerebrales y que puede influir directamente en cómo nos sentimos y recordamos.

¿Cómo influye la música en lo que sentimos?

Uno de los efectos más evidentes, y mejor documentados, de la música es su capacidad para modificar el estado de ánimo. No solo refleja cómo nos sentimos, sino que puede actuar como una herramienta activa para cambiarlo. Escuchar determinadas canciones puede reducir el estrés, aumentar la sensación de bienestar o inducir estados de calma o energía en cuestión de minutos.

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Este efecto no es casualidad: la música interactúa directamente en los sistemas cerebrales implicados en la emoción, lo que la convierte en un estímulo especialmente potente a nivel psicológico.

De hecho, muchos investigadores coinciden en que se utiliza la música como una especie de interruptor emocional sin ser plenamente conscientes de ello. Escogemos canciones para animarnos, relajarnos, concentrarnos o incluso para acompañar momentos tristes.

Este uso cotidiano responde a un mecanismo conocido como regulación emocional: la capacidad de influir en nuestras propias emociones a través de estímulos externos. La música, por su accesibilidad y su impacto inmediato, se convierte en una de las herramientas más usadas para este fin, aunque en la mayoría de los casos lo hagamos de manera automática.

A nivel fisiológico, este proceso también tiene una explicación clara. Escuchar música puede reducir los niveles de cortisol, la hormona asociada al estrés, y activar el sistema nervioso parasimpático, responsable de la relajación. Esto se traduce en efectos concretos: disminución de la frecuencia cardíaca, sensación de calma y una mayor estabilidad emocional. Por eso, no es extraño que la música sea utilizada en contextos terapéuticos o que muchas personas recurran a ella al final del día para desconectar.

El impacto acumulativo de la música en el bienestar y la mente

Aunque los efectos de la música pueden ser percibidos de forma inmediata, uno de los aspectos más interesantes que señalan los investigadores es su impacto a largo plazo cuando forma parte de la rutina diaria.

Escuchar música de forma habitual no solo va a ayudar a regular el estado de ánimo en momentos concretos, sino que favorece una mejor gestión emocional con el paso del tiempo. Este hábito contribuye a una mejor conexión con las propias emociones, facilita la identificación de estados internos y puede convertirse en una herramienta estable para mantener el equilibrio emocional en el día a día.

Pero su influencia no se limita al plano emocional. Diferentes estudios apuntan a que la música también puede tener efectos positivos en funciones cognitivas como la concentración y la memoria.

En ciertos contextos, especialmente cuando se escoge un tipo de música adecuado, puede ayudar a mantener el foco, reducir la sensación de monotonía y facilita la retención de información. Esto ocurre porque la música estimula múltiples áreas cerebrales de manera simultánea, creando un entorno más dinámico para el procesamiento mental.

A todo ello se suma un componente especialmente relevante: su capacidad para actuar como un refugio emocional. La música está profundamente vinculada a la memoria, lo que permite que ciertas canciones evoquen recuerdos, sensaciones o etapas concretas de la vida con gran intensidad.

Esta conexión convierte a la música en un espacio seguro al que muchas personas recurren en momentos de estrés, incertidumbre o necesidad de introspección. No se trata solamente de una manera de entretenimiento, sino de una vía de reconexión con uno mismo.