Logo de cuatrocuatro
Logo de Cuarto milenioCuarto milenio

El vídeo de un murciélago zorro gigante provoca debate en 'Cuarto Milenio': ¿IA o imagen real?

El vídeo de un murciélago zorro gigante provoca debate en 'Cuarto Milenio': ¿IA o imagen real? Cuarto Milenio Temporada 21 Top Vídeos 768
Las imágenes más impactantes de la semana, en 'Mystery News'. cuatro.com
Compartir

“Me encuentro yo eso y me da”, es la reacción de Carmen Porter al ver las imágenes de un murciélago zorro volador junto a Iker Jiménez mientras repasan los vídeos más impactantes de la semana en la sección ‘Mystery News’. Se encuentran en lugares como Indonesia y pueden medir hasta un metro y medio de longitud.

Este vídeo ha generado mucha polémica en redes sociales, pues este murciélago podría alcanzar los tres metros de altura: ¿se trata de una nueva especie o el vídeo está hecho con Inteligencia Artificial? Iker Jiménez considera que una parte del vídeo sí, pero otra no.

Más imágenes virales de la semana

Iker Jiménez y Carmen Porter también comentan y analizan otras imágenes como las de un perro callejero nadando a la deriva en las costas de Perú, novedades sobre el caso Epstein y su posible vinculación con los rituales satánicos, la salida a la venta de Ca’ Dario, el palacio maldito de Venecia, por veinte millones de euros, la foto de un espectador del Palacio de Linares donde parece haber dos figuras extrañas.

Temas