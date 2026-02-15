Cuarto Milenio 15 FEB 2026 - 21:45h.

Iker Jiménez y Carmen Porter, una semana más al frente de 'Mystery News' con lo más relevante de la semana

'Cuarto Milenio' aclara la razón por la que hay árboles estallando de forma repentina en Estados Unidos

Compartir







“Me encuentro yo eso y me da”, es la reacción de Carmen Porter al ver las imágenes de un murciélago zorro volador junto a Iker Jiménez mientras repasan los vídeos más impactantes de la semana en la sección ‘Mystery News’. Se encuentran en lugares como Indonesia y pueden medir hasta un metro y medio de longitud.

Este vídeo ha generado mucha polémica en redes sociales, pues este murciélago podría alcanzar los tres metros de altura: ¿se trata de una nueva especie o el vídeo está hecho con Inteligencia Artificial? Iker Jiménez considera que una parte del vídeo sí, pero otra no.

Más imágenes virales de la semana

Iker Jiménez y Carmen Porter también comentan y analizan otras imágenes como las de un perro callejero nadando a la deriva en las costas de Perú, novedades sobre el caso Epstein y su posible vinculación con los rituales satánicos, la salida a la venta de Ca’ Dario, el palacio maldito de Venecia, por veinte millones de euros, la foto de un espectador del Palacio de Linares donde parece haber dos figuras extrañas.