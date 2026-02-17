Lara Guerra 17 FEB 2026 - 01:36h.

Ada Colau, exalcaldesa de Barcelona, desvela a Sistiaga las numerosas querellas a las que se enfrentó

'Proyecto Sistiaga' llega con una doble entrega a Cuatro, de la mano de Jon Sistiaga para dar voz a todos los afectados por los fondos buitres, quiénes han aprovechado una deuda para convertirla en su mejor inversión.

Jon ha podido hablar con Ada Colau, exalcaldesa de Barcelona, para escuchar su historia: "Varios miembros han vivido estas querellas falsas que no tienen ninguna base jurídica y la prueba es que todas han sido archivadas. Y que las hacen para intimidarte, hacer ruido, para que se te vea relacionada con problemas porque hay gente que ve las noticias por encima y pues, te verá en el juzgado teniendo que defenderte y está estudiado".

En primer lugar, Colau asegura que "esto ha pasado más veces pero en Barcelona es la primera, a ningún alcalde le había pasado anteriormente. Nos ha pasado a nosotros porque hemos tocado intereses y privilegios. Me pusieron una veintena de querellas y se han ido archivando. Una de ellas precisamente tiene que ver con el caso de un fondo de inversión en el que la jueza lo definió como guerra sucia porque no le gustaban nuestras políticas sobre la vivienda".

Ada Colau: "Las medidas les cabrean porque limitan sus beneficios"

Asimismo, Colau asegura que "es para interferir en la política y no respetar la mayoría democrática. Hay varios sistemas, como las fake news, los pseudomedios que no son medios de comunicación y que viralizan cosas que no son verdad. Ellos sabían que no tenia base legal pero consiguen que una alcaldesa tenga que ir a un juzgado para que haga parecer que algo hay ¿Ganaron parcialmente porque ya no estamos en el gobierno de la ciudad? Parcialmente si. Han ido ganado terreno".

Por último, la exalcaldesa ha nombrado las medidas que hizo durante su gobierno como alcaldesa que considera que fue lo que más afectó a los fondos buitres: "Que antes no se hablaban como regular los alquileres, que nosotros lo pedimos y nos dijeron que era imposible pues yo creo que han visto que queríamos avanzar y de ahí que reaccionen de esa manera. Hemos hecho muchas cosas, creamos un departamento para paralizar desahucios de personas vulnerable y ahora ya existe como política. Hemos aprobado otra norma para corresponsabilizar a los privados que compran o construyen un nuevo edificio para que el 30% sean de precio tasado, y eso les ha cabreado porque limita los beneficios".