Lara Guerra 17 FEB 2026 - 01:10h.

Compartir







'Proyecto Sistiaga' llega con una doble entrega en la que de la mano de Jon Sistiaga conocemos multitud de testimonios de personas que se han visto afectadas por los fondos buitre.

Domino Delgado, es el alcalde de Burguillos, un pueblo que se vio inmerso en una deuda de 27 millones de euros con tan solo 7.000 habitantes. En primer lugar, Delgado detalla que "a la alcaldía llegó un megalodón que invirtió en proyectos que no tienen nada que ver con las necesidades del pueblo. Originaron deudas que nos han llevado a este punto".

Asimismo, el alcalde continúa con lo sucedido: "Un señor que se puso un sueldo de más de 100.000 euros mensuales que evidentemente, en un pueblo que por aquel entonces tenía 4.000 habitantes pues nos lleva a tener una deuda imposible de asimilar. Son mega proyectos que no se podían pagar y se metieron más de 100 empresas que hemos llevado a la quiebra".

Por otro lado, Domino confiesa el momento más duro que ha llevado al pueblo a alcanzar esta situación: "Cuando pensábamos que saldríamos de toda aquella deuda tan enorme nos cayó una sentencia de 13 millones de euros que se convierten en intereses hasta alcanzar los 27 millones de euros. La administración decide subastar la deuda y acude un fondo de inversión que paga por la deuda 7 millones de euros.

PUEDE INTERESARTE Así reclutan las bandas latinas a sus miembros: Las señales en casa y el papel crucial de las redes sociales

Sobre la posible contrapartida que acometieron contra el fondo buitre, el alcalde comenta que "ni tan siquiera quieren llega a un acuerdo con el Ayuntamiento. Ofrecimos 10 millones de euros pero ellos dicen que quieren los 27. Nuestra sorpresa fue que estando esperando a la respuesta presentan un escrito en la que solicitan la imputación del secretario municipal, de la concejal de Hacienda y la mía. Además, multas por importe de 30.000 euros mensuales a cada uno".

El alcalde de Burguillos: "Si tengo que echar de sus tierras a la gente del pueblo será el acto más doloroso"

Asimismo, el alcalde expresa su rabia: "Cuando estas negociando y estas esperando a la respuesta de la negociación, ellos estaban haciendo otra cosa. Nosotros ahora vivimos totalmente pendientes de lo que decida un fondo buitre. Queríamos hacer un plan de empleo, nuevas viviendas y todo se ha ido al garete por esto. Hemos puesto a disposición del juez todo el patrimonio municipal no afecto a un servicio público; hablamos de solares, viviendas y suelo rústico".

Además, asegura que no comprende que esta situación no esté regulada: "Yo no puedo entender que un fondo adquiera una deuda de una administración pública, no sé como no está regulado para que esto no pueda suceder. Incluso podría tener una incidencia a la hora de elegir determinadas candidaturas para sus intereses".

Asimismo, sobre cómo le afecta a nivel personal, el alcalde asegura que "esto trae como consecuencia la dimisión de algunos trabajadores. Yo no digo que sea por las presiones, pero son datos a tener en cuenta". Por último, Sistiaga recuerda que si llegara a pasar muchas tierras de personas que llevan años trabajando en ellas, serían entregadas; a lo que Domino confiesa que "es de las cosas que más me ha dolido siendo alcalde. Es el acto más doloroso que podría hacer. Cuando le diga a alguien que tiene que irse...se lo estoy diciendo a gente que conozco de toda la vida".