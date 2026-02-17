Lara Guerra 17 FEB 2026 - 01:10h.

El investigador sobre uno de los fondos más destacados: "Cerberus es una puerta giratoria del partido republicano de EEUU"

'Proyecto Sistiaga' llega con una nueva entrega a Cuatro de la mano de Jon Sistiaga. En ella, el presentador conoce historias conmovedoras sobre cómo han afectado los fondos buitres a miles de personas en nuestro país.

Manuel Gabarre, abogado e investigador del Observatorio contra Delitos Económicos detalla cómo ha influido este tipo de fondos a nivel general: "La actividad que hacen es sacar la mayor rentabilidad posible en el menor tiempo posible. Estos fondos se dirigen a las necesidades básicas, precisamente porque no las podemos eludir, sobre todo en la vivienda. Vieron que había una oportunidad muy grande en la compra de viviendas a un precio muy bajo para después alquilarlas. Funcionan como empresas mineras. Hacen una inversión rentable y se van sin importar las consecuencias fiscales".

Tras esto, el abogado detalla que España es un gran paraíso fiscal para los fondos buitres debido a que "la banca había acumulado un enorme patrimonio inmobiliario porque habían quebrado las empresas inmobiliarias y no podían devolver los préstamos a la banca tuvieron que entregar las viviendas como garantía. De ello vinieron los desahucios y todo ello acabó en la banca".

Asimismo, Gabarre explica que "sin duda es una causa directa de la crisis de la vivienda. En seis operaciones se vendieron más de 400.000 viviendas, en su mayor parte fueron rescatadas por impuestos públicos. Se les pusieron todas las facilidades para hacer estos fondos, se les quitó las trabas fiscales como la creación del régimen SOCIMI. No tienen que pagar un impuesto de sociedades".

Manuel Gabarre: "La capacidad financiera de los fondos buitre es completamente extraordinaria"

Por otro lado, Sistiaga no duda en preguntar a Manuel por aquellos fondos del país que más destacaron: "En España, los tres principales fondos que llegaron fueron Blackstone, Lonestar y Cerberus. Ellos se esfuerzan porque no se les ponga cara, quieren pasar desapercibidos y detrás hay muchos intereses políticos. Cerberus es una puerta giratoria del partido republicano de EEUU. Para llegar a España y tener los contactos, lo hicieron con Juan de Hoyos y con el hijo de Aznar, a quién contratan".

Sobre sus capacidades financieras, el abogado la califica de "extraordinaria"; ya que compraron más de 400.000 pisos, como se ha mencionado anteriormente. Además, han pagado 3 mil millones de euros a los grandes bancos españoles. Ese es el secreto, no hay nadie con esa capacidad; asegura.

Por último, el investigador detalla de qué manera ha afectado a la crisis de la vivienda la existencia de estos fondos: "Esta capacidad de compra ha influido encarecidamente en la crisis de la vivienda. Estos pisos provenían de entidades que habían sido rescatadas, si hubiesen ido a para a funciones sociales cobrando un alquiler, esto llevaría a una mayor rentabilidad aliviando el problema de la vivienda".