Proyecto Sistiaga 10 FEB 2026 - 00:30h.

Así fue la detención de Mariah Oliver y las consecuencias de su paso por prisión

Mariah Oliver, una de las fundadoras de la primera banda latina en España, ha compartido en 'Proyecto Sistiaga' cómo entró en contacto con los Latin Kings y cómo llegó a convertirse en la madrina de esta banda en nuestro país. Tal y como relataba, "fue la primera mujer que entró a formar parte de los 'Latin Kings' cuando llegaron a España en el año 2000".

En cuanto a sus comienzos, Mariah explicó que empezó a relacionarse con migrantes latinoamericanos que llegaban a Madrid: "Te haces cargo, son como tus amigos. Ves que lo están pasando mal y yo tiendo a hacer ese puente de ayudar", contaba. A partir de ahí, comenzó a tomar contacto con estas personas y decidieron organizarse porque, según explicó, le "encaja la parte social y estética".

Durante su adolescencia, la entrevistada admitió que empezó a atravesar una etapa complicada en torno a los 16 años: "No era conflictiva, pero me estaba generando una problemática por dentro a los 18 años", explicaba a Sistiaga. "El adolescente se cree que no te necesita, pero sí. Necesitan saber que estás ahí", señalaba Mariah al reconocer que sus problemas familiares pudieron estar detrás de ese cambio de actitud que, con el tiempo, la llevó a convertirse en madrina de los Latin Kings.

El primer contacto con los 'Latin Kings'

Mariah también ha contado cómo conoció al líder de esta banda latina en España: "Nos juntamos en una romería y este chico y un amigo suyo nos cuenta que forman parte de esta organización y nos hablan de esta banda a nivel internacional. Es muy impresionante", explicaba. Además, reconocía que en ese momento le contaron a qué se dedicaban: "Luchan contra la discriminación, se apoyan... Te hace pensar en algo más grande y en una lucha social que nunca se materializa", añadía. Asimismo, ha desvelado que los Latin Kings usaban la violencia en motivos justificados para "defenderse, pero nunca atacamos".

Mariah: "Pensé en que le voy a destrozar la vida"

La detención de Mariah Oliver supuso un punto de inflexión en su vida. Sistiaga le preguntó en quién pensó en el momento en que la policía la esposó en un supermercado y se la llevó detenida: "Pienso en mi madre, desde luego. En el disgusto que le voy a dar a una persona que no se lo merece. Pensé en que le voy a destrozar la vida", reconocía.

Tras seis meses en prisión preventiva, salió de la cárcel: "Lo que ves en la cárcel ya no hay vuelta atrás. La gente espera que vuelvas a la vida de antes, pero tu ya no tienes vida de antes", contaba. Además, explicaba que sus antecedentes penales le han perseguido hasta 2023: "La reinserción es uno de los objetivos, pero si tú tienes antecedentes no se tiene en cuenta", afirmaba.