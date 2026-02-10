Aquí tienes las 'red flags' que podrían indicar que tu hijo está siendo reclutado por una banda latina

Una testigo de abusos sexuales en las bandas latinas relata las violaciones múltiples que se llevaban a cabo: "Vi a cinco con una sola chica"

Alberto Díaz es un pastor evangélico cuyo testimonio en 'Proyecto Sistiaga' podría ayudar a muchas familias ya que en el momento en el que su hija entraba en el instituto, su comportamiento comenzó a cambiar: estaba siendo reclutada por compañeros suyos que formaban parte de las bandas latinas: "Nos dejó bastante conmocionados".

Para él, la prevención es lo que funciona puesto que las únicas etapas clave para ayudar a los jóvenes que están en bandas son antes de entrar o cuando ya están desencantados porque se han dado cuenta de que su único futuro posible es el "hospital, la cárcel o el cementerio". Sin embargo, una vez están dentro "no hay forma" porque están "completamente seducidos" con la popularidad, el poder o el dinero: "Mejor que salir de una banda es no entrar".

Por esta razón, Alberto Díaz da las claves en el programa que ayudarán a una familia a notar si su hijo o hija está flirteando con este tipo de grupos violentos.

Las claves para percibirlo

El pastor evangélico asegura que "hay varias": fracaso o ausentismo escolar, cuando cambia su forma de vestir y comienza a llevar ropa de marca que no ha sido compradas con el dinero de casa, cuando desaparecen objetos de valor como joyas, cuando está bajo alguna sustancia y se aprecia en el enrojecimiento de ojos, fijándonos en sus hábitos o si se ponen en estado de alerta o nerviosos cuando van con sus padres. Si esto sucede, "algo está pasando".

Por otra parte, una inspectora anónima de Policía añade el cuidado con las redes sociales puesto que hay familias estructuradas que no entienden dónde han podido conocer sus hijos a estos grupos. Hay que atender si utilizan la simbología propia de la banda cambiando letras por números o utilizando un corazón verde o tres corazones negros, informa.

"Las redes sociales ha supuesto un antes y un después en las bandas"

La inspectora de Policía explica que para conocer antes a un miembro de una banda "tenías que bajar al parque", mientras que ahora no les hace falta porque lo hacen a través de las redes sociales. "Son su mayor publicidad hoy en día porque todo lo que no se muestra es como si no existiera y ellos todo lo muestran incluso la forma de agredirse", asegura poniendo ejemplos de ellos.