Un traumático suceso hizo que este testimonio anónimo tomara la decisión de dejar la banda latina en la que se encontraba su pareja

Jenny, un nombre ficticio para ocultar su verdadera identidad, es una exmiembro de una banda latina que denuncia en esta nueva entrega de 'Proyecto Sistiaga' las violaciones múltiples que presenciaba cada fin de semana y revela el traumático suceso que le llevó a tomar la decisión de dejar la banda.

Y es que la entrevistada entró en la banda latina después de conocer a su pareja, quien formaba parte de ella: "Fue una relación sentimental que me marcó para toda la vida porque al inicio era todo muy bonito pero, conforme el tiempo fue pasando, me di cuenta de que se había vuelto un verdadero infierno".

Su novio "era muy violento" y empezó a maltratarle, asegura. Sin embargo, ella sentía "una dependencia emocional tan grande" que llegó a preferir "vivir así que no tenerle". Al final, ella se quedó embarazada con tan solo 14 años, una edad que shockea a Jon Sistiaga, y al contárselo a su pareja ésta decidió no saber nada: "Mi mundo se terminó ahí".

La joven empezó a pensar cómo iba a decirle a su madre que estaba embarazada cuando ella había estado trabajando para darle lo mejor, por lo que tomó una decisión que le marcaría para toda la vida: "Aborté en casa".

El traumático suceso que le marcaría de por vida

Según recuerda lúcidamente la entrevistada, tanto "como si fuera hoy", todo sucedió de madrugada. "Me tomé aquella pastilla y parecía que no estaba pasando nada pero, después, me dio un dolor en la barriga insoportable y dije 'Hoy me muero'. Comencé a temblar y conseguí llegar al baño arrastrándome por el suelo porque no conseguía estar de pie de tan frágil que estaba mi cuerpo. Cuando llego al baño, me da un dolor y de la fuerza del dolor tan grande hago fuerza y sale el feto. En ese momento yo miro y digo '¿Qué hice?'", revela.

Fue en ese preciso momento cuando, según cuenta, revivió como en una película todo lo que había vivido y "del error que había cometido". Tal fue el sentimiento de culpa que, asegura: "Intenté quitarme cinco veces la vida porque el aborto me marcó de una manera tan fuerte que yo sentía odio de mi misma".

En esta época dejó de frecuentar los lugares en los que se juntaban los miembros de la banda y pasó a estar encerrada en su cuarto bebiendo alcohol y drogándose. Así estuvo hasta que conoció a una chica que le presentó a La Fuerza Joven para que le ayudase a salir de ahí.

Aunque la banda se preocupó porque "tenía mucha información que les comprometía", por lo que se tuvo que esforzar para demostrarles que quería cambiar de vida y que no era una amenaza para ellos. Y es que en la Iglesia encontró "paz, perdón y esperanza" que era algo que "había perdido totalmente".