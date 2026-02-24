Lara Guerra 24 FEB 2026 - 00:30h.

Melani, madre de Olivia confiesa el 'camino' que hicieron ellos previamente: "En casa hicimos el tránsito su padre y yo primero"

'Proyecto Sistiaga' llega con una nueva entrega de la mano de Jon Sistiaga se ofrece un conjunto de testimonios de personas que han realizado un cambio transgénero. A través de cada uno de ellos, el presentador entabla conversaciones profundas con cada una de ellas, buscando así el entendimiento y mostrando el lado más humano.

Olivia Lendínez Diéguez es la historia de una chica que pertenece a EUFORIA Familias Trans-Aliadas. Se define como una joven extrovertida y "tía chulísima". Con 17 años tiene claro todo su futuro ya que ha pasado su proceso desde muy pequeña: "Cuando era niña quería ser una chica, lo tenía muy claro. El DNI era otro".

Melani Diéguez es su madre y le acompaña en esta entrevista para mostrar también de qué manera vivieron el cambio de su hija: "Desde que empezó a hablar se nombraba a sí misma en femenino. Hace muchos años no había tanta información como ahora y nos lo tomábamos como un juego, la reconducíamos un poco. Al principio te quedas un poco sin saber qué está pasando".

Sobre cómo se gestionó, Melani detalla que durante años estuvieron con dudas, sabiendo que algo no encajaba porque "no entendíamos la etiqueta", detalla. Frente a esto, Olivia asegura que en continuadas veces le decían que era un niño y por más que sentía que no, trataba de asumirlo.

Su madre explica que acudieron a una pediatra con el fin de poder guiarse, sin embargo, ella simplemente les dijo que la acompañaran. Años después vieron lo que ocurría. Olivia asegura que no recuerda el pre; pero sí el "tránsito social". Frente a este término, Jon le pide que lo defina: "Es el momento en el que tú ya sales del armario y te muestras ante el mundo como realmente eres", detalla Olivia.

Con tan sólo 8 años, Olivia salió. Melani cuenta que la llevó a su trabajo porque era un entorno seguro, ya que sus compañeros pudieron verla crecer y "con mucho amor la fueron viendo todos. Después fuimos a comprar biquinis y vestidos".

Por otro lado, Jon Sistiaga quiere conocer el momento en el que la joven acudió por primera vez al colegio: "Mandé un mensaje por el grupo de padres y dije 'la personas que antes conocíais como tal pues ahora la vais a conocer como Olivia. Espero que la tratéis con el mismo cariño'. Confiesa además que nunca han tenido ningún problema.

Tras esto, Olivia desvela cómo fue ese primer día de clase después de salir cómo quién es verdaderamente: "Estaba super nerviosa, y me puse el uniforme, recuerdo el picor de ellos...el trauma de mi vida. No sabía cómo iba a ser, entonces nos juntaron en un comedor gigante y me sentía como a cámara lenta. Me pusieron en una clase y la orientadora explicó. He tenido la suerte, aunque no debería llamarlo así, pero nunca he tenido ningún problema con nadie".

Por último, Melani explica cómo fue esta situación para el padre de Olivia y para ella: "Es nuestra obligación como madre, padre, tutor; tienes que abrir las orejas, escuchar y acompañar. En su casa nosotros hicimos el tránsito primero. Una persona que no quiere nunca exponerse, pues tuve que hacerlo, dar explicaciones que eran necesarias para que ella no tuviera que enfrentarse por cosas que no tenía que hacerlo".