El testimonio de Alicia con su cambio de género a los 39 años: "Mi pareja e hija me han acompañado siempre"

'Proyecto Sistiaga' llega con una nueva entrega en la que Jon Sistiaga se adentra en los testimonios de tres personas transgénero y lo hace desde el lado más humano y profundo. Una aproximación humana hacia sus vivencias que han compartido abiertamente. Esta historia es la de Alicia, una mujer que inició su tránsito con 39 años, casado y con un hijo.

Es doctora en física y matemáticas, sin embargo, Alicia García Raboso cambiaba por completo el rumbo de su vida. Confiesa que "había algo dentro de mí que no estaba muy bien. Tocó la pandemia, nos encerraron y ahí me di cuenta. Un día estaba con mis compañeros del trabajo y cuando llegué a casa me senté en una terraza con mi pareja, salieron palabras de mi boca y me di cuenta de que todo cuadraba".

Asimismo, la mujer asegura que "tardé una semana en ir poniéndole nombre y a partir de ahí me lancé con una transición; primeramente psicológica, aceptarme y coger confianza en mi misma. Yo llevaba casi 40 años viviendo como un hombre y hay que pelar muchas capas para llegar a tu yo verdadero. Había muchas cosas que tuve que desaprender para hacerlas como me sentía cómoda".

Por otro lado, haciendo referencia a su carrera de física, Jon menciona los agujeros de gusano para conocer si ella ha "atravesado" alguno en este proceso: "Se podría decir así, salí de un universo y entré en otro. Yo no sabía que habría. Tuve que cruzar para poder verlo".

Alicia, sobre su pareja: "Me ayudó a hacerme preguntas a mi misma y siempre ha estado a mi lado"

Sobre el nombre de Alicia, recuerda una clase de filosofía en la que se habló de "Dogma y Alétheia; este último es lo que no está oculto, el verdadero ser y traducido es Alicia". Tras conocer por qué eligió este nombre, Jon se interesa por su vida familiar; ella le cuenta que continúa con la misma pareja con la que va a cumplir 26 años y no ha dudado en abrirse para explicar al presentador cómo ha llevado este proceso: "Sabía que había algo dentro de mi que no estaba bien. Durante las primeras semanas lo exploraba conmigo, me ayudó a hacerme preguntas a mi misma y siempre ha estado a mi lado".

Sobre si la ve como la misma persona u otra diferente, Alicia le explica que "creo que como la misma persona, pero más feliz, sin carga que no quería llevar encima. Hombre o mujer...ya no es amor por género sino por una persona. Después de 26 años juntas lo de fuera es un envoltorio". Respecto a su hija: "Cuando empecé mi transición mi hija tenía un año y medio. Para ella no es que yo cambiase, sigo siendo su papá y es el título que sigo utilizando 'la papá'. Para ella es algo natural".

Además de los cambios hormonales, también están los físicos, y Alicia fue probando el maquillaje de su pareja. Con ello, recuerda como su pareja le acompañó y aconsejó en todo momento. Al mes de la conversación con su pareja, ella le regaló una experiencia de maquillaje y vestimenta donde pudo reafirmar lo que creía: "Subida en mis tacones fue un momento liberador donde empecé a quitarme una careta que no sabía que llevaba toda mi vida puesta"