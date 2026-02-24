Medidas para combatir la soledad no deseada: A Ángel los zuritos con Yendrai le dan la vida

Lidia Camón 24 FEB 2026 - 17:14h.

Impulsar residencias "abiertas", apoyo personalizado y redes vecinales, entre las medidas para combatir la soledad.

Ahora mismo, según el INE, el 28% de la pobración vive sola: una de cada cinco personas no lo desea.

Cada vez más gente vive sola en España y muchos de ellos, de forma involuntaria. Es la llamada soledad no deseada que cada vez afecta a más personas. Ahora mismo, según el INE, el 28% de la pobración vive sola. Son casi 5 millones y medio de personas que dentro de 13 años serán 7.700.000 personas.

Pero de todos ellos, 1 de cada 5 viven en soledad no deseada, les gustaría estar acompañados, más las mujeres que hombres. Una soledad que se multiplica por dos en personas desempleadas, y en personas que suelen tener más relacciones online.

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el primer Marco Estratégico Estatal de Soledades (2026-2030) a propuesta del ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, con el objetivo de impulsar residencias "abiertas", apoyo personalizado y redes vecinales para combatir la soledad no deseada.

Según ha explicado Bustinduy en rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, se trata de un marco estatal "para abordar desde lo público las causas y las condiciones que generan, que cronifican o que agravan la experiencia de la soledad y del aislamiento social".

La Estrategia parte de la idea de que la soledad "no es un problema individual, sino una realidad atravesada por condiciones sociales, territoriales y relacionales que requieren respuestas públicas ambiciosas y sostenidas en el tiempo".

Para que este Marco Estratégico pueda ejecutarse, el Consejo de Ministros aprueba también la creación de una Mesa Interinstitucional para "reforzar la coordinación y la participación" en el seno de la Administración General del Estado y con el Tercer Sector, institucionalizar la colaboración interministerial y "fortalecer un diálogo permanente" entre, por un lado, el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 y otros representantes de la Administración General del Estado. Igualmente, tiene como objetivo facilitar la articulación con el Tercer Sector y otros actores relevantes en el marco del Marco Estatal de las Soledades.

En esta línea el ministro ha expuesto que la mesa va a trabajar en modelos de urbanismo, específicamente, por ejemplo, en el ámbito rural y también en mecanismos de gobernanza del entorno digital "para que la juventud no se vea expuesta a dinámicas de aislamiento".

A juicio de Bustinduy, "los poderes públicos deben actuar para remover los obstáculos y garantizar la igualdad y el bienestar pleno de todos y todas las ciudadanas". "Aquí no se va a abandonar a nadie, no se va a dejar solo a nadie, independientemente de la coyuntura en la que se encuentre", ha apuntado el ministro.

Entre las medidas más relevantes destaca la apuesta por un modelo de residencias "abiertas", conectadas con su entorno. "Promover la transformación progresiva de centros de día y residenciales en recursos multiservicio de proximidad, con actividades abiertas al territorio, servicios compartidos con la comunidad y apoyos flexibles que refuercen la permanencia en el hogar", recoge el documento de la estrategia, al que ha tenido acceso Europa Press.

Entre los objetivos que señala también está permitir la participación de asociaciones vecinales y voluntariado y el de avanzar en la desinstitucionalización progresiva y en entornos más hogareños.

Por otro lado, el plan contempla la implantación de protocolos de detección temprana de la soledad desde servicios sociales, sanitarios y educativos para activar apoyos "de forma ágil y coordinada". También apuesta por acompañamiento, apoyo personalizado y servicios accesibles. De la misma manera, la estrategia contempla el refuerzo de los servicios de apoyo de proximidad (como la atención domiciliaria, la teleasistencia avanzada, la asistencia personal o los programas de promoción de la autonomía) mediante estándares estatales y el impulso de modelos innovadores.

Igualmente, aboga por el impulso de las redes vecinales contra la soledad; la activación de centros cívicos, bibliotecas y equipamientos culturales como espacios de conexión social; diseñar y ofertar programas intergeneracionales que unan a jóvenes y mayores; y fomentar el voluntariado estructurado como apoyo relacional. Además, incluye establecer un sistema estatal de seguimiento, medición y evaluación de la Estrategia que aporte indicadores comunes, informes periódicos y mecanismos de aprendizaje, "reforzando la coherencia interadministrativa y la orientación a resultados en la prevención y el abordaje de las soledades".

La Estrategia ha sido elaborada mediante un proceso participativo liderado por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. En su elaboración han participado hasta once ministerios, comunidades autónomas, entidades locales, organizaciones del Tercer Sector, entidades del ámbito académico, sociedad civil y personas con experiencia en el ámbito de la soledad. Además, el Marco incorpora un sistema de seguimiento y evaluación que permitirá medir su desarrollo y resultados a lo largo del periodo 2026-2030.

"Nos vamos a tomar unos zutiros"

Angel, con 83 años, lleva cinco meses en una residencia. Cuatro horas a la semana las comparte con Yendrai, "nos vamos a tomar zuritos". A Yendrai le ofrecen alojamiento más asequible y Ángel no está solo.

En A Coruña la receta contra el olvido llega en forma de bonos de 50 euros. Una ayuda directa para que los mayores salgan de sus casas, compartan una mesa y charlen un rato. Ya se han hecho hasta sus nuevos grupos de amigos que se sientan juntos. "En casa estaría solo mirando al techo", mientras que otros valoran "hablar para pasar el tiempo y te entretienes".

El 13 % de las personas solas lo están de manera crónica, es decir desde hace mas de dos años. Se busca crear una red de seguridad ciudadana para que nadie vuelva a sentirse invisible.