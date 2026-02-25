Las nuevas imágenes muestran que, durante la asistencia sanitaria a Haitam, los agentes no informaron del uso de la pistola táser

Exclusiva | Las imágenes de la reducción policial de Haitam: su familia denuncia un “uso desproporcionado y excesivo” de la fuerza

'En boca de todos' ha tenido acceso en exclusiva a más imágenes del momento de la reducción policial de Haitam, unas grabaciones que podrían resultar determinantes en el proceso judicial abierto para esclarecer si existió o no abuso policial y si este pudo influir en su fallecimiento.

En el momento en el que llega la ambulancia, la policía tiene que dar explicaciones sobre lo que ha pasado. Los sanitarios intentan reanimarle y preguntan a los policías por lo ocurrido, pero hay algo de lo que les cuentan que no les cuadra. El hombre no responde, los agentes no mencionan que han usado la pistola táser. Los sanitarios siguen atónitos.

Con el hombre ya fallecido, llega el turno de los forenses. A ellos sí les comentan que han hecho uso de la pistola táser, al escucharlo, los forenses inspeccionan el cuerpo.

Uno de los policías realiza una llamada en la que explica: “Vamos a hacer el paripé, porque aquí hay poca inspección”. Además, comenta el estado del cuerpo: “Tiene algún golpecillo, un roce, un arañazo”.

Nasser, hermano de Haitam, sobre las nuevas imágenes: "Delata una vez más la negligencia y el encubrimiento entre ellos"

Nasser, hermano de Haitam, se muestra indignado por las conversaciones de los policías: “Lo que se acaba de escuchar delata una vez más la negligencia y el encubrimiento entre ellos”.

Nasser comenta sobre la actitud de los policías: “Es como una película de terror. Yo no sé esta gente cómo no piensa que pueda ser grabada”.