En 'Todo es mentira' reciben al director de 'La Vanguardia', Enric Juliana, para hablar entre otras cosas sobre un tweet que ha publicado recientemente y que hace referencia a la convocatoria que Alberto Núñez Feijóo ha hecho para que la población se manifieste "sin siglas", "sin banderas" y "sin partidos" en contra de la corrupción.

En la publicación, el periodista escribía: "Podría ser que el templo de Debod fuese erigido en el año 180 AC en el alto Nilo por el faraón Anopot". Hoy, en su intervención en el programa, explica el significado del mismo.

La pulla de Enric Juliana al líder del Partido Popular

Cuando Pablo González Batista le pregunta sobre el significado del tweet, Enric Juliana contesta sinceramente: "Era una ironía en estas circunstancias". Y es que, en estos momentos, "la actualidad española es como muy densa y intensa" puesto que recientemente hemos visto la caída del fiscal general del Estado, la entrada en prisión del exsecretario de Organización del PSOE José Luis Ábalos y hemos visto aparecer en el Congreso "un personaje misterioso que es Anopot", señala el periodista.

Enric Juliana se refiere al momento en el que, en un lapsus durante la sesión del control, el líder del Partido Popular pronunció la palabra "Anopot": "Es un personaje que nos ha presentado el propio Núñez Feijóo y que invita a la imaginación... ¿Qué sería Anopot, no? Tiene nombre de faraón egipcio".

Resulta que, cuando vio que convocaba una manifestación en el Templo de Debod el domingo 30 de noviembre en el mismo lugar en el que ya se celebró una hace alrededor un año contra la Ley de Amnistía, el director de 'La Vanguardia' puso este tweet: "Es una pura y simple ironía en el sentido de que en este Templo, que fue regalado por Egipcio, hay resonancias del Alto Nilo, hay resonancias del Antiguo Egipto y bueno, Anopot forma parte hoy ya de nuestros personajes de este momento político tan tenso, por una parte, que en algunos momentos yo creo que es tan tenso que invita también a la sonrisa".