En 'Todo es mentira' cumplen su promesa y reciben a bomberos forestales tres meses después para conocer de primera mano si han cambiado sus condiciones laborales

Alberto Gordillo, técnico forestal y actual guarda rural en Castilla y León, es uno de los profesionales afectados por los devastadores incendios que arrasaron la geografía española quien, acompañado de otros compañeros, acuden al programa de 'Todo es mentira'.

Y es que el mismo prometió hace tres meses volver a darles voz a los bomberos forestales para comprobar que, tras sus insistentes denuncias, la Administración había tomado cartas en el asunto. Sin embargo, los profesionales no traen buenas noticias, por lo que el joven decide recordar una de todas las terribles consecuencias que tuvo no contar con los medios necesarios para actuar ante las llamas.

Antes que nada, Alberto Gordillo hace un inciso para "primero recordar y honrar la memoria de nuestro compañero fallecido Nacho Rumbau, en los incendios de León". Y es que, "en estos tres meses no han cambiado mucho las condiciones laborales", asegura. Ejemplo de ello es que la bolsa de empleo "sigue sin estar ahí", en las oposiciones "siguen sin publicarse las listas de admitidos" y siguen "exactamente igual que la última vez que vinimos en verano".

En cuanto al tema de los incendios en invierno se apagan, puntualiza: "Los Romeos, que son los bomberos que trabajan en verano en terrestre, se tiran ocho horas trabajando pero si al final de la jornada sale un incendio tienen que acudir después de haber estado trabajando". Algo que indigna a Risto Mejide: "Si una empresa privada, cualquiera, trata a sus trabajadores de la manera que os están tratando a vosotros, esa empresa recibe automáticamente de la Administración un palo histórico". Por no mencionar que, la seguridad de los ciudadanos, está en manos de aquellos que no están cuidando, añade.