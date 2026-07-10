Al menos 11 muertos, aunque podrían ser ya 12 y más de 20 desaparecidos en un terrible fuego en Almería.

Un muro de 30 km de fuego bloqueaba la salida de los vecinos de cortijos y viviendas diseminadas

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El incendio se declaró ayer en torno a las seis de la tarde en Los Gallardos, en Almería. Según los testigos, un cable de un tendido eléctrico cayó a la altura del kilómetro 511 de la nacional 340, a esa hora cortada, y prendió fuego a la vegetación. La intensidad del viento propagó con rapidez las llamas hacia la masa forestal y comenzó la pesadilla.

Un muro de 30 kilómetros de fuego bloqueaba la salida de los vecinos de cortijos y viviendas diseminadas en esta zona de terreno agreste. En medio del caos, antes del anochecer, varias pedanías pudieron ser evacuadas. Los bomberos forestales, en primera línea de fuego intentaban hacer frente al incendio. La orografía, sumada a las altas temperaturas, el terreno, muy seco, y las fortísimas rachas de viento con "focos secundarios por todos los sitios" no les ponían las cosas nada fáciles a los servicios de extinción.

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Los ciudadanos huían del fuego por carreteras de un solo sentido, estrechas, con curvas y rodeadas de barranco. "Tay como estaba el campo era pólvora y todo se precipitó". El incendio convirtió Bedar en una auténtica ratonera, imposible escapar por la única carretera. "Una lengua de fuego cortó la carretera y tuvimos que dar la vuelta a la gente".

Y esa lengua de fuego, es la que al parecer, pilló por sorpresa a, al menos, 9 de los 11 fallecidos que, de momento, se han confirmado. Huían del coche, pero las llamas les atraparon y les han encontrado calcinados. De momento, casi todas los fallecidos parecen ser extranjeros, posiblemente turistas, y los primeros datos apuntan a que parte de ellos son británicos. Al menos los cuatro que intentaron en un vehículo que tenía el volante a la derecho. "Son vecinos de una zona muy especial, Bedar es un municipio con alta tasa de población extranjera que se jubilan aquí".

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El alcalde del pueblo intentó ir casa por casa, pero había vecinos que decidieron quedarse, y cuando huyeron, fue demasiado tarde. "Los últimos fallecidos que hubo abandonaron sus casas, pero un vecino les dijo que se metieran en la suya que iban a estar más seguros, no le hicieron caso y fallecieron".

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La realidad es que, como siempre en estos desastres, la gente es "reticente a dejar su casa, lo hacen a destiempo y llegaron a una trampa sin salida".

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Las autoridades hablande al menos 11 fallecidos. Pero algunos medios ya suman una víctima más, un ciclista que se habría quedado atrapado por las llamas. En cualquier caso, el no haber seguido la ruta de evacuación indicada por las autoridades fue una decisión letal. "La decisión de tomar otra camino, de buscar una salida propia fue una trampa mortal". A estas horas, se sigue trabajando a destajo y buscando a másde 20 personas que todavía ahora continúan desaparecidas.