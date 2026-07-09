El misterio de la muerte de Nikoline, de 17 años, en Mijas: apareció atropellada en la A-7

Daniel Montero 09 JUL 2026 - 20:46h.

Su cuerpo fue encontrado ya de madrugada en plena A-7 a causa de un atropello, pero al parecer ella antes cogió un taxi.

La pregunta es por qué ese taxi que ella cogió no la llevó directamente a casa y la dejó en algún punto donde tuvo que cruzar a pie la autovía.

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Nikoline desapareció en Marbella la noche que su selección, Noruega, eliminaba a Brasil del Mundial. Su familia pidió ayuda para localizarla, pero su cuerpo fue encontrado ya de madrugada en plena A-7 a causa de un atropello. El conductor no se paró a asistirla, pero la Guardia Civil investiga también las horas previas a su muerte.

En principio el caso se investiga como un atropello con fuga, por eso lo lleva la Guardia Civil de Tráfico. Pero quedan cabos por atar. Nikole es una chica de 17 años que pasa las vacaciones en Mijas. Esa noche sale con algunos amigos a ver el partido de Noruega, que elimina a Brasil y se van a celebrarlo a una discoteca de Marbella. Sobre las 3 de la noche decide marcharse. En principio se va con una amiga, pero su amiga va al baño. Cuando vuelve, la joven ya no está. Es entonces cuando sus amigos y su familia se empiezan a preocupar. No hay contacto con ella y solicitan ayuda ciudadana.

Lo que ocurrió en las siguientes horas es un enigma. Al parecer ella cogió un taxi o uber sobre esa hora, un transporte para volver a casa, a unos 30 kilómetros de la discoteca, Sin embargo, sobre las cinco de la mañana aparece un cuerpo atropellado en la A-7. Al día siguiente se supo que era el de Nikole, mientras su familia la buscaba. Lo que no se sabe es qué paso en esa hora y media desde que salió de la discoteca hasta que fue atropellada. Eso es lo que trata de saber al detalle la Guardia Civil.

La pregunta es por qué ese taxi o uber que ella cogió no la llevó directamente a casa y la dejó en algún punto donde tuvo que cruzar a pie la autovía. Por qué se apagó el móvil media hora después de salir de la discoteca y sobre todo por qué el vehículo que impactó con ella no paró a socorrerla. Son los misterios de la muerte de la joven Nikoline.