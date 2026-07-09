Montse Ávila 09 JUL 2026 - 16:21h.

Bonnie Tyler ha muerto a los 75 años en el Hospital de Faro, en el Algarve de Portugal, donde llevaba desde mayo tras someterse a una cirugía intestinal de urgencia.

Bonnie Tyler era única, convirtió lo que empezó como una lesión en las cuerdas vocales en su sello personal.

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Bonnie Tyler ha muerto a los 75 años en el Hospital de Faro, en el Algarve de Portugal, donde llevaba desde mayo tras someterse a una cirugía intestinal de urgencia. Para favorecer su recuperación, se le indujo el coma y aunque hace apenas un mes, salió de él, seguía en la UCI.

Su voz rasgada que marcó el pop de los 80 deja un gran legado de éxitos como la mítica It's A Heartache.

No hacía falta verla. Bastaban unos segundos para reconocer esa voz rota, áspera e inconfundible.

En los años ochenta conquistó el mundo con una balada Eclipse of the Heart que sigue sonando más de cuarenta años después. Bonnie Tyler era única, convirtió lo que empezó como una lesión en las cuerdas vocales en su sello personal.

También llegarían otros hits como Holding Out For a Hero, un himno que dio el salto al cine y terminó conquistando también a las nuevas generaciones.

Bonnie Tyler se va. Pero su voz seguirá sonando. Allí donde una gran canción consiga poner la piel de gallina.