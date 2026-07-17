El delantero acostumbró a celebrar sus goles marcando los números 304, el código postal de su barrio.

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Y en Rocafonda, el barrio de Lamine Yamal, todo el mundo vuelca su apoyo al futbolista. El delantero acostumbró a celebrar sus goles marcando los números 304, el código postal de su barrio. También aquí fue donde se cultivó la famosa foto del jugador cuando era un bebé con Leo Messi sosteniéndolo en brazos. Su primo y su abuela recuerdan su trayectoria con orgullo y sus vecinos lo valoran como uno de los mejores jugadores del mundo. "Para mí Lamine es muchas cosas buenas, para mí es como un hermano, nos hemos criado juntos".