El alcalde de Berriozar (Navarra) asegura que los agredidos eran miembros de una organización fascista

Nacho Abad responde al youtuber argentino Tomás Rebord: “Se nota que estás en forma…”

Compartir







Son solo 15 segundos, pero 15 segundos de extrema violencia en la que un grupo de encapuchados agreden con gran brutalidad a un grupo de militares que estaban tranquilamente viendo la final del Mundial 2026 entre España y Argentina.

En unas brutales imágenes de la cámara de seguridad del restaurante en cuya terraza estaban sentados un grupo de militares del cuartel cercano, grabó la grabe agresión que sufrieron por parte de unos 15 jóvenes encapuchados, en su opinión, por el hecho exclusivo de pertenecer a los cuerpos de seguridad del país.

“Claramente venían a por nosotros, están identificados”, ha asegurado uno de los agredidos al mismo tiempo que el Ayuntamiento de Berriozar no ha condenado los hechos y su alcalde asegura que los agredidos pertenecen a una organización fascista que responde al nombre de ‘núcleo nacional’.

Javi Jiménez, reportero de ‘En boca de todos’, en directo de la terraza del restaurante de Berriozar (Navarra) nos ha dado los detalles de la agresión. Fueron unos 15 encapuchados armados con barras de hierro y extensibles los agresores. El bar está cerrado y la Guardia Civil se ha desplazado hasta allí para garantizar la seguridad de la conexión con Nacho Abad.

Marco Antonio Gómez, amigo y portavoz de la asociación AGM, ha explicado cómo están los agredidos: “Estamos dando apoyo a todos nuestros compañeros… Tienen intranquilidad porque ellos estaban tranquilamente viendo el partido como otros 47.000 españoles y les agredieron… Fueron a por ellos por ser militares…”.

Nacho Abad ha querido saber si alguno tenía alguna simbología nazi y Antonio Gómez ha explicado que uno de los chicos llevaba una camiseta de “núcleo nacional”, pero no considera que eso sea motivo para pegar a nadie: “¿El niño también era fascista?”.

Nacho Abad responde al youtuber argentino Tomás Rebord: “Se nota que estás en forma…”

Ante las polémicas declaraciones del youtber argentino Tomás Rebord, tildando de “Gilipollas” a los españoles, Nacho Abad ha querido responderle en directo en ‘En boca de todos’.

Toda la actualidad, en el programa completo AQUÍ