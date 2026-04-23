Los profesores se arman con dispositivos de radiofrecuencia de cara a los exámenes finales

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La IA también ha impactado en la profesión de profesor que también ha tenido que reiventarse. Además de controlar el uso de la inteligencia artificial en los trabajos de clase, ahora se arman con dispositivos de radiofrecuencia de cara a los exámenes finales. Es la única forma de identificar a los tramposos, informa Clara Marzá.

El acceso a los exámenes está cambiado. Ya se puede escuchar nada más entrar una frase que se intuía, era de otros contextos. "Te voy a pasar el detector". Las infracciones de los alumnos en las evaluaciones va en aumento. Héctor Esteban González, Director de la Escuela Técnica Superior de Telecomunicaciones de la UPV, explica que "los alumnos con su móvil pueden hacer una foto al enunciado y la IA les da la respuesta". Esteban pensó en primer lugar en instalar inhibidores de frecuencia, pero no eran legales.

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La UPV ha sido pionera en la implantación de medidas. "Intentamos frenar esto de alguna manera con detectores, te paseas por el aula y te avisa". Estos detectores no emiten radiación como los inhibidores, sino que emiten un ruido cuando detectan cualquier "radiación electromagnética de las bandas comerciales de Bluetooth, Wi-Fi o datos móviles". Así, esta herramienta es capaz de captar cualquier emisión de ondas, desde teléfonos móviles hasta gafas inteligentes, y además permite ajustar su sensibilidad para dispositivos a mayor o menor distancia.

El rápido avance de la IA ha aterrizado con fuerza. "La IA ha venido de golpe. Habíamos cambiado a una metodología basada en trabajos, y ahora tenemos que cambiar porque ahora esos trabajos los hace la IA", señala Laura Sebastiá, investigadora del Instituto Valenciano de IA. Los alumnos también reconocen que no es lo mismo ayudarse de la IA para aprender a que ella te haga el trabajo. "Si el detector lo localiza, el suspenso es automático", señala el profesor. Y puede provocar la expulsión de la Universidad.

Los detectores de radiofrecuencia han llegado también a la Universidad de Alicante (UA). De momento, desde la institución académica aseguran que es una estrategia que se está comenzando a probar, mientras se elabora un protocolo unificado y consensuado para todas las carreras que pretende ponerse en marcha de cara a los exámenes finales de este segundo cuatrimestre

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Un uso que dependiendo de la gravedad puede suponer un suspenso o incluso la expulsión de la Universidad. La proliferación de la inteligencia artificial está llevando a las universidades a reducir los trabajos escritos y a aumentar las exposiciones orales para que el alumno demuestre que sepa de lo que está hablando.