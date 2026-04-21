Casi un 28% de médicos consultan a diario el chat de Open AI, pero aún se ven insustituibles

Patricia Pereda 21 ABR 2026 - 16:29h.

Un tercio de trabajadores teme que su empleo termine desapareciendo en los próximos 5 años por culpa de la IA.

Comprobado: La IA no vale como entrenador personal

Compartir







Hablamos ahora de la Inteligencia Artificial que ya se ha convertido en una herramienta imprescincible en el trabajo diario de muchas empresas y para muchos de sus empleados. De hecho, el 63% de las empresas españolas reconoce que la IA ha hecho crecer su productividad. Algo que comparten el 64% de sus trabajadores.

Un tercio de los empleados teme que la IA le quite el trabajo

Eso sí, un tercio de ellos teme que su empleo termine desapareciendo en los próximos 5 años por culpa de esta tecnología (34%). De hecho, el uso de la IA generativa, que es la IA que emula la creatividad del ser humano, la usa ya el 62% de los profesionales, casi el doble que en 2024 (34%). Y uno de los sectores donde más se está empezando a usar es en el sanitario. Según un estudio la consultan a diario casi un 30% de los médicos, sobre todo médios veteranos. Un herramienta que no sustituye su talento.

Casi un 28% consultan a diario el chat de Open AI para sus consultas y la mayoría son hombres de más 50 años, es decir, con una larga trayectoria. A pesar de que disponen de herramientas de inteligencia artificial diseñadas para ellos

Alex se prepara para que un ecógrafo portátil del tamaño de una tablet y con inteligencia artificial haga una ecografía del corazón. Se usa ya en toda la comunidad de Madrid. Guía la sonda en tiempo real, ayuda a colocarla bien, reconoce órganos al instante. "Nos ayuda a detectar lesiones que puedan aparecer", reconoce Carlos Casanova, médico de familia.

Y ahí es donde hay que incidir en la IA para cosas concretas. "Hay algunos instrumentos que se usan solo para resonancias magnéticas para detectar el cáncer de próstata", señala Jorge Pérez González, médico de familia, y del grupo IA semFYC. "Para tareas concretas funciona, pero no pueden tener un a ia que sirva para todo, porque ahí es donde se equivocan".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Noticias Cuatro

Se equivoca sobre todo en el diagnóstico diferencial porque no conoce al paciente. Carlos Casanova, Médico de familia, señala que la IA, de momento, no puede tener en cuenta todos los factores que rodean a una persona, estrés laboral, su familia su situación emocional, el entorno biopsicosocial

Otra cosa son los pacientes. Sara está preocupada por su diagnóstico y reconoce que ha mirado internet y que se ha encontrado con diferentes diagnósticos.

Pero hay que saber que los modelos de IA aún no logran replicar el razonamiento humano para descartar patologías complejas. Porque no conocen al paciente. "Hay una IA que funciona muy bien para niños de 15 años, pero si le pregunto por 40 no está entrenada. Y se confunde", destaca Jorge Pérez González.

Toda la actualidad de Noticias Cuatro en Google News

Los expertos insisten en que nunca hay que meter los datos de los pacientes "si esas IA no estan dentro de nuestro sistema sanitario porque se los podemos estar dando a cualquiera".

La IA, reconocen, ayuda a liberan carga administrativa, y dan una segunda opinión basada en datos masivos antes imposibles de procesar .Así se puede recuperar lo más valioso, el tiempo que se le da al paciente.

El criterio humano sigue siendo insustituible.

Los retos de la IA en la salud, según la OCDE

Actualmente existen riesgos bien documentados asociados al uso de la IA en la atención médica , como datos sesgados, riesgos para la privacidad y la seguridad, falta de transparencia o supervisión, y la posibilidad de pérdida de empleos y despersonalización. Si bien la cautela es necesaria, la inacción también conlleva riesgos .

El 72 % de los países de la OCDE han implementado políticas que fomentan un mejor uso de los datos de salud. En contraste, solo el 29 % ha tomado medidas para fortalecer la capacidad y las competencias de la fuerza laboral, lo que significa que, a medida que se aprueben las soluciones de IA, se enfrentarán a desafíos para lograr su máximo impacto. La supervisión de las soluciones de IA también es deficiente, ya que solo el 18 % de los países han implementado políticas al respecto. Sin una supervisión eficaz, es probable que las soluciones de IA en el sector salud sigan desarrollándose de forma aislada, tengan dificultades para escalar y no alcancen su máximo potencial.

Se necesitan mayores avances para fortalecer las condiciones propicias para la adopción de la IA, ya que solo el 20 % muestra actividad al respecto. Los miembros de la OCDE han demostrado avances significativos en el establecimiento de estrategias que establecen objetivos consensuados (58 %) y en el fomento de la participación pública (41 %) ; sin embargo, sin planes para su adopción y escalabilidad, el valor de la IA será limitado.

La confianza es fundamental para el uso de la IA en la salud. Es imprescindible garantizar que las personas y la promoción de la salud sean el eje central de cualquier solución de IA que se integre en el ecosistema sanitario, sin causar daño alguno. Entre las prácticas líderes emergentes se incluye el desarrollo y la aplicación de evaluaciones de impacto ético para las soluciones de IA en la salud.