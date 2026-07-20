Donald Trump y la victoria de España en el Mundial: de anfitrión a 'protagonista'

El presidente de Estados Unidos reclamó también su cota de protagonismo en el Mundial 2026

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Nueva JerseyEspaña vivió una final apoteósica para coronarse campeona del mundo derrotando a Argentina por 1-0 en el Mundial 2026. Un tanto de Ferrán Torres en el minuto 106 de la prórroga fue clave para que ‘La Roja’ sumase su segunda estrella. Los de Luis de la Fuente lo lograron con Estados Unidos como escenario y con un anfitrión, Donald Trump, que también reclamó a su manera su cota de protagonismo, colándose incluso en la foto de celebración de los jugadores de la selección.

El mandatario estadounidense entregó junto al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, el trofeo de campeones del mundo al capitán español, Rodri, y cuando se disponía a alzarlo triunfante, no hizo ademán de retirarse. Ni si quiera pese a que Infantino cruzó de lado a lado para intentar separarlo del foco de las cámaras. Trump quería estar justo ahí.

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Donald Trump, también protagonista y rompiendo protocolos en la final del Mundial

Durante el encuentro, el mandatario estuvo en el palco tras un cristal blindado. Junto a la primera dama estadounidense, Melania, allí también se pudo ver, además de a Infantino, a los otros anfitriones del Mundial: Mark Carney, primer ministro de Canadá, y Claudia Sheinbaum, presidenta de México.

Tras el encuentro, con la incontestable victoria de España, –pese a necesitar la prórroga para derribar el muro argentino–, también se pudo ver a Trump conversando con el brasileño Ronaldo Nazário, que mostraba al presidente estadounidense el anhelado trofeo. En ese instante, el mandatario norteamericano se saltaba precisamente el protocolo dándole unos golecitos, siendo que la tradición llama a no tocar el trofeo antes de tiempo.

Ya en el césped, junto a Infantino se encargó de entregar las medallas y, a continuación, la anhelada copa del mundo, ante la cual quiso permanecer en la foto con los jugadores de la selección, rompiendo nuevamente los cánones.

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Después, ante los medios de comunicación, acabaría reconociendo los méritos de ‘La Roja’, asegurando que España jugó mejor.

"He hablado con España y los he felicitado por tener un gran equipo. He hablado con muchísima gente”, dijo, negando además, en lo político, cualquier roce diplomático.

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“No tengo ninguna tensión con nadie”, dijo ante las preguntas de los periodistas.

En lo estrictamente relativo al partido, declaró: "Diría que España ha jugado mejor, la verdad, pero ambos lo han hecho bien. Parecía que España dominaba, pero ha sido un partido muy igualado, así que fue genial".