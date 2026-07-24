La localidad de La Rinconada se encuentra en la misma carretera del camping arrasado por las llamas en el incendio de Burgohondo en Ávila

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Paqui, hija de un matrimonio de ancianos vecinos de la pedanía La Rinconada perteneciente a la localidad de El Barraco en Ávila, ha denunciado en ‘En boca de todos’ la falta de ayuda recibida por los vecinos: “No fue nadie, a mis padres les sacaron los vecinos”.

Hija de un matrimonio de casi 90 años sin vehículo propio, Paqui, ha denunciado la falta de ayuda recibida a los vecinos de La Rinconada, quiénes aseguran haber llamado al 112 en múltiples ocasiones: “Les decían que no había peligro y tenían el fuego detrás de las viviendas”.

Con sus padres ya a salvo en Alcorcón (Madrid), Paqui ha dado las gracias a los vecinos que les ayudaron a salir de allí. Ha explicado que fue un hombre desde un coche el que dio la voz de alarma y ha denunciado la falta de ayuda recibida por parte de las autoridades: “Denuncio aquí que no haya ido la Guardia Civil. No ha ido nadie… Si no hay gente, ¿Cómo salen mis padres de allí?”.

Según ha explicado, nadie parecía conocer la existencia de la pedanía que se encuentra en la misma carretera que el camping Valle de Iruela arrasado por las llamas: “Está en la misma carretera del camping, es dónde muere la carretera, ahí está La Rinconada, es una pedanía del Barraco”.

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“No se han quemado muchas casas, unas cinco casas se han quemado, todo lo de alrededor está quemado. Se han salvado las casas gracias a los vecinos”, ha explicado Paqui, todavía muy asustada e indignada por el riesgo que habían corrido todos los vecinos de la zona.

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Ante la denuncia de Paqui, el presentador de ‘En boca de todos’, ha explicado que su familia no corrió peligro, pero sí vivió una situación similar: “Mi familia llamaba de vez en cuando al 112 y unas veces les decían que no pasaba nada y otras que tenían que evacuar, ¿No hay nadie para unificar?”.

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