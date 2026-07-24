Los animales y los trabajadores de Safari Madrid podrían estar en peligro por el cambio del viento

Situación crítica por los incendios forestales en España: el Gobierno pide ayuda a la Unión Europea ante el avance de las llamas

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Algunas de las vecinas desalojadas de Aldea del Fresno que han pasado la noche en el polideportivo de Villamanta (Madrid) han explicado en directo en ‘En boca de todos’ cuál es su situación ante los incendios que acorralan a la Comunidad de Madrid y cuáles son las indicaciones que les están dando las autoridades.

Rosario, vecina de Villamanta (Madrid), ha explicado emocionada cómo ha vivido la noche y su nerviosísimo porque no sabe cuándo podrá regresar a su casa debido a los cambios meteorológicos que se están produciendo: “Con este aire, ¿Para dónde va a avanzar el fuego? No tengo miedo a perder mi casa, pero quiero volver a mi casa”.

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Ha querido agradecer el trato recibido y la gestión de la Guardia Civil: “Estamos en Villamanta y no nos dejan salir de aquí… La Guardia Civil no nos deja salir. Estamos en el polideportivo, había varias opciones. Nos han tratado fenomenal durante toda la noche y todo ha sido maravilloso, gracias a Villamanta todo ha sido maravilloso…”.

Otras vecinas también nos han hablado de su miedo ante esta emergencia nacional: “Tenemos mucho miedo y nerviosismo, sin saber si vamos a poder volver… Hemos salido con lo puesto”.

Los animales del Safari Madrid, en peligro

Según ha informado Cristina Barba, el continuo cambio en la orientación del viento podría poner en peligro a los animales del Safari Madrid, algo que pondría también en peligro la localidad en la que se encuentran: “Si el fuego se activaba hasta el Safari y el viento sigue soplando, en media hora llegaría a dónde estamos ahora”.

A la espera de ampliar la información, puede confirmar que tanto los animales como los trabajadores del parque recreativo se encontraban en las instalaciones.

Afectados por el incendio de Burgohondo en Ávila

María Ángeles, dueña del camping arrasado por las llamas en el Valle de Iruelas: “Las pérdidas son incalculables”

Con lágrimas en los ojos y asegurando estar todavía en una nube, María Ángeles, propietaria del Camping Valle de Iruelas, arrasado por completo por el incendio todavía descontrolado del Burgohondo (Ávila), ha explicado en ‘En boca de todos’ cómo están viviendo la situación y cuáles son las últimas informaciones que han recibido.

Una vecina de la Rinconada (Ávila) denuncia el abandono de la localidad ante el incendio: “No ha ido la Guardia Civil, no ha ido nadie”

Paqui, hija de un matrimonio de ancianos vecinos de la pedanía La Rinconada perteneciente a la localidad de El Barraco en Ávila, ha denunciado en ‘En boca de todos’ la falta de ayuda recibida por los vecinos: “No fue nadie, a mis padres les sacaron los vecinos”.

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