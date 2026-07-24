Todos los huéspedes fueron desalojados a tiempo y están acogidos en el polideportivo de El Barraco

Situación crítica por los incendios forestales en España: el Gobierno pide ayuda a la Unión Europea ante el avance de las llamas

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Con lágrimas en los ojos y asegurando estar todavía en una nube, María Ángeles, propietaria del Camping Valle de Iruelas, arrasado por completo por el incendio todavía descontrolado del Burgohondo (Ávila), ha explicado en ‘En boca de todos’ cómo están viviendo la situación y cuáles son las últimas informaciones que han recibido.

“Estamos, solo estamos”, ha comenzado a explicar la propietaria del camping arrasado por las llamas. Ha explicado que por la tarde le llamó la Guardia Civil y que les dijo que tenían que estar preparados para desalojar el camping. En un principio parecía que tenían que desplazarse a su otro camping de Pantano de Burguillo, pero finalmente han sido alojados en el polideportivo de la localidad de El Barraco cercana.

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“Estaba hasta arriba, tengo muchísimas reservas hasta septiembre, pero… (Llora desconsolada) no se puede hacer nada ya… Habría unas 70 personas, se portaron todos fenomenal, nos hicieron caso y todo el mundo se portó fenomenal… Nos mandaron que subiéramos Al Barraco, muchas gracias, se han volcado con nosotros… El otro camping está lleno de humo y no podemos ir… Esto es lo peor que te puede pasar… Tengo muy buenos trabajadores y nos ayudaron muchísimo, somos un equipo y lo hicimos bien”, ha continuado explicando María Ángeles sobre el momento de la evacuación.

Respecto a los próximos acontecimientos, ha explicado que hasta que no esté todo controlado, no pueden hacer nada: “Estamos en una nube, no podemos salir y a ver cómo va esto porque nos han dicho que todavía no está controlado… Hay nerviosismo… En el camping no se puede hacer nada, pero me da miedo que pueda llegar al otro, es lo único que nos queda…”. María Ángeles es propietaria de los dos campings de la localidad, el Camping Pantano de Burguillo y el Camping Valle de Iruelas, que se ha quemado por completo.

David Aleman ha preguntado a la empresaria por el valor de las pérdidas, pero: “El valor es incalculable”. En un camping hay muchísimas propiedades móviles, casas fijas de unos 25.000€, casas de propietarios… “Es muchísimo”.

María Ángeles ha dado las gracias a los bomberos y a la Guardia Civil: “Se han portado fenomenal, son personas muy agradables que están contigo 24 horas…”. Respecto a la posibilidad de que las llamas lleguen al otro camping, espera que no, pero no lo puede asegurar: “Me dicen que no, pero también me lo dijeron con este”.

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