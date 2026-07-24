Cristina Barba, en directo desde Chapinería: "Literalmente nos estamos ahogando, estamos mareados"

Situación crítica por los incendios forestales en España: las llamas de los fuegos en la Comunidad de Madrid se unen en un solo frente y ya han arrasado 6.000 hectáreas

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‘En boca de todos’ ha vivido en directo el desalojo de la localidad madrileña de Chapinería, uno de los tres nuevos pueblos que están siendo desalojados debido a la cercanía de uno de los fuegos todavía incontrolados que asolan la Comunidad de Madrid.

El Ministerio de Interior se ha visto obligado a declarar la emergencia nacional en la Comunidad de Madrid y en la provincia de Ávila, en Castilla y León, por el avance de las llamas y la gravedad de la situación, que ha forzado también al desalojo de más de 11.500 personas entre ambos territorios.

Solo en la Comunidad de Madrid han sido evacuadas más de 10.000 personas debido a tres incendios: uno en Villa del Prado, con afectación a Aldea del Fresno; otro en San Martín de Valdeiglesias, con afectación a Pelayos de la Presa, y otro en Almorox (Toledo), que se encuentra en fase de estabilización. Municipios a los que se acaban de sumar los de Navas del Rey, Chapinería y Colmenar del Arroyo.

Un equipo de ‘En boca de todos’ estaba en la localidad de Chapinería y ha podido informar en directo de cómo se ha ido realizando la evacuación de los vecinos y cuál ha sido el mensaje que han recibido de alerta. Faustino, uno de los vecinos desalojados, quien asegura que ha vivido otros incendios en la zona, pero que nunca había visto uno como este. Además, explica cómo recibieron la alerta y cómo fue el momento de abandonar su casa.

Lucía Moya, alcaldesa del pueblo de Chapinería, desde el centro del pueblo, lugar desde el que están saliendo los autobuses que están evacuando a los vecinos, ha explicado que serán trasladados y repartidos entre las localidades de Villaviciosa de Odón y Móstoles. Ha pedido a los vecinos que vayan a la plaza para poder subirse a los autobuses habilitados y ha alertado en directo de la necesidad de avisar a los vecinos de varias urbanizaciones del pueblo que no habían recibido el aviso.

El gerente del Camping de Pelayos de la Presa confirma que el Monasterio de Santa María la Real ha sido arrasado por el fuego

Esteban Carrasco, dueño de varios campings de la Comunidad de Madrid arrasados por el incendio de San Martín de Valdeiglesias, ha confirmado que el Monasterio de Santa María la Real, el más antiguo de la comunidad ha sido presa de las llamas.

Así funciona la regla del 30-30-30 que hace un incendio incontrolable

Ante la emergencia nacional por le fuego a la que se enfrenta la Comunidad de Madrid, Carlos Segarra ha explicado en qué consiste la regla del 30-30-30 que utilizan los expertos en casos de incendios descontrolados.

Isabel Díaz Ayuso, sobre los incendios en la Comunidad de Madrid: “Vamos a salvar vidas y luego ya volveremos a la refriega”

Isabel Díaz Ayuso ha valorado la situación del incendio, que considera el peor registrado en la Comunidad de Madrid. Las llamas han arrasado 6.000 hectáreas, han afectado a 286 viviendas y han obligado a desalojar varios municipios. La presidenta madrileña ha anunciado la elaboración de un plan específico para la recuperación de la zona, aunque insiste en que, en estos momentos, la prioridad es proteger a los vecinos y salvar vidas.

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