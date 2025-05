Risto Mejide opina sobre la gestión del apagón por parte del Gobierno

Pedro Sánchez ha afirmado en el Congreso que ''a lo mejor nunca lleguemos a conocer la causa final”

Ana Oramas critica la comparecencia de Pedro Sánchez en el Congreso: ''Me ha parecido de una frivolidad absoluta, no solo por las tonterías que ha dicho''

Ha pasado más de una semana desde el apagón que produjo un gran caos en España, y por el momento las causas siguen siendo desconocidas. Este mismo miércoles, Pedro Sánchez ha comparecido en el Congreso y ha afirmado que las causas no se sabrán, al menos, hasta dentro de seis meses. Además, ha anticipado que ''a lo mejor nunca lleguemos a conocer la causa final”.

Tras ver lo ocurrido en 'Todo es Mentira', los colaboradores han dado sus opiniones al respecto y Risto Mejide ha sido muy contundente a la hora de dirigirse a Emilio Delgado, que ha defendido la actuación del Gobierno: ''Lo de las ocho horas no sé de dónde lo has sacado, en muchísimas partes de España fueron muchísimas más. Ha habido gente que a las 3 de la mañana no tenía luz''.

''Todos lo expertos consultados por este programa te dicen lo mismo, que es que se podrían descartar muchas cosas si el Gobierno hubiera compartido cierta información que no ha compartido, que no ha querido compartir y que a día de hoy sigue sin compartir. Yo no digo que sepamos la causa última, digo que las opciones que se podrían haber descartado compartiendo ciertos datos se obtenían en dos horas, nos lo han dicho así todos los expertos'', continúa, enfadado el presentador.

Risto ha criticado la manera de actuar del Gobierno: ''Me parece un insulto que llevemos más de una semana sin conocer esos datos porque esos expertos, me da igual que sean del PP o del PSOE, estoy de acuerdo contigo, la gestión de la DANA es indecente, pero en este caso se está ocultando información. Si no la dan, se oculta''.

Ana Oramas critica las palabras de Pedro Sánchez en el Congreso