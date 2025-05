El periodista sintió curiosidad por saber cómo se había tomado la noticia el rey emérito de que el Tribunal Supremo había tirado por tierra esta querella contra él. Por eso ha echado mano de sus fuentes, quienes le han dicho textualmente: "Para él es una buena noticia , es una buena señal, está tranquilo porque es lo que esperaba pero no va a hacer ninguna declaración oficial". Pero, ¿por qué?. Según le informan, esta decisión se debe a que "no quiere dañar ni perjudicar a la jefatura del Estado" .

También le han comentado que volverá para el mes de mayo pero que no hará acto de presencia en el acto de conciliación con Revilla: "Definitivamente no va a ir". Haciendo alusión a la noticia del reencuentro entre la reina Letizia y la princesa Leonor, en donde las lágrimas han brillado por su ausencia, el colaborador le pregunta si considera que el rey ha recibido esta noticia con más o con menos alegría que la reina al ver a su hija. "No sé si ha llorado o no, a lo mejor lo ha hecho", dice con ironía.