Tras terminar su actuación a las 19:00 horas en el teatro Capitol, Los morancos se dirigieron a la estación para coger un AVE dirección Sevilla sin saber la complicada situación que les esperaba. Al parecer, los responsables dijeron que el tren saldría 15 minutos tarde, pero no explicaron realmente qué es lo que estaba sucediendo. Ese cuarto de hora acabó convirtiéndose en 40 minutos de espera, aunque finalmente se subieron al transporte rumbo a la capital andaluza.

Sin embargo, su trayecto se detuvo poco después de salir de Madrid a la altura de Toledo, sin informarles de nada. "Según dicen han robado cables y si ya sabían que lo habían hecho desde antes de salir, ¿por qué nos sacan de Madrid?, ¿por qué sacan a todos los viajeros, a señores mayores, a madres con niños que no les podían dar ni el biberón porque no había agua caliente en el tren? Me parece deplorable la situación ante los usuarios. Nada de información, ninguna".