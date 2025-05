Marta Flich ha querido saber si la gente sería consciente en caso de vivir en una simulación, y Jorge Alcalde lo ha explicado: ''Eso también es fascinante, si lo pensamos, ya estamos jugando con una simulación. Todos nuestros espectadores no me están viendo a mí, están viendo una versión mía que procede de una cámara que ha cogido la información de mi cara, la ha traducido en ceros y unos en código informático, pasa por un cable y llega al televisor y produce una imagen que no soy yo, es una versión de mi digitalizada''.